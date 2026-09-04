Guatemala en la Concacaf Nations League 2026: rivales, días y horarios

El seleccionado debutará frente a Jamaica.

Tena y parte del cuerpo técnico. MARVIN RECINOS / AFP

El seleccionado de Guatemala entra en escena oficial en este 2026. Luego de una serie de amistosos disputados durante el primer semestre del año, el cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena ya tiene prácticamente definida la lista de convocados, algo que se conocerá en los próximos días, después de que la Concacaf compartiera este 2 de septiembre el calendario del camino ‘chapín’ en busca del gran objetivo.

Guatemala integra el Grupo B de la competencia junto a los seleccionados de Honduras, El Salvador, Surinam, Martinica y Jamaica. De acuerdo con el formato de competencia y el sorteo realizado, los dirigidos por Tena disputarán dos partidos en condición de local y los otros tres como visitantes. La fase de grupos tendrá una importancia determinante, ya que solamente los dos mejores seleccionados de cada zona conseguirán avanzar a los cuartos de final, instancia en la que comenzará el verdadero desafío por el título.

Para Guatemala, este torneo representa también una oportunidad para recuperar las sensaciones que acompañaron al equipo durante gran parte de 2025. El año pasado quedó marcado como uno de los mejores de la historia reciente del seleccionado, especialmente por su actuación en la Copa Oro, donde consiguió alcanzar el tercer puesto y firmó su mejor resultado histórico en el certamen. Además, estuvo muy cerca de conseguir una clasificación a la Copa del Mundo, pero terminó quedándose en las puertas durante la última doble jornada de las eliminatorias.

Por eso, el nuevo desafío aparece como una posibilidad para que el equipo vuelva a demostrar el crecimiento que había mostrado durante el ciclo de Tena. La expectativa pasa por recuperar aquella versión competitiva, especialmente porque el combinado ‘chapín’ tendrá enfrente a rivales conocidos de la región y deberá demostrar que lo ocurrido en 2025 no fue simplemente una buena racha, sino el resultado de un proceso que todavía puede seguir evolucionando.

Calendario de Guatemala en la Nations League 2026

25 de septiembre, 18.00 hs: Jamaica vs Guatemala, Kingston.

28 de septiembre, 20.00 hs: Guatemala vs El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera

2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion

5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

El comienzo de 2026, sin embargo, no fue nada positivo en términos de resultados. El seleccionado nacional, que venía de completar un gran año, perdió los cuatro partidos amistosos que disputó durante el primer semestre. La derrota más dura llegó frente a Argelia, en un encuentro que terminó con una contundente goleada de 7-0 y que encendió las alarmas alrededor del equipo. Posteriormente, Guatemala tampoco pudo recuperarse y sufrió nuevas derrotas ante República Checa, Ecuador y Canadá.

Ahora, con la competencia oficial a la vuelta de la esquina, Tena tendrá la misión de cambiar rápidamente esa tendencia y devolverle al equipo la confianza que supo tener. Los resultados de los amistosos quedaron atrás y comienza una etapa en la que cada partido tendrá consecuencias directas en la clasificación.

Guatemala sabe que tiene poco margen de error: deberá competir contra cinco rivales de características diferentes, terminar entre los dos primeros de su grupo y demostrar que todavía puede volver a ser aquel equipo que durante 2025 consiguió ilusionar a todo el fútbol ‘chapín’.

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