Santa Fe vs Vasco Da Gama, cuartos de final de la Copa Sudamericana: fecha, horario

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los pormenores del juego entre Independiente Santa Fe y Vasco Da Gama por Copa Sudamericana.

Información sobre Santa Fe vs Vasco Da Gama | Claro Sports

Hecha la hazaña en el Estadio Más Monumental, Independiente Santa Fe se prepara para su siguiente reto, Vasco Da Gama de Brasil. La llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana comenzará en territorio colombiano y terminará en suelo brasileño. El ganador de esta serie se verá las caras con quien se adjudique el pase a semifinales entre Boca Juniors de Argentina y Sao Paulo de Brasil.

Cuartos de final, Copa Sudamericana: ¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Fe vs Vasco da Gama, ida y vuelta?

Conmebol ya oficializó las fechas y horarios para todos los partidos de los cuartos de final. Independiente Santa Fe de Colombia, Cienciano de Perú, Montevideo City Torque de Uruguay, Boca Juniors de Argentina y los brasileños, Sao Paulo, Vasco Da Gama, Santos y Atlético Mineiro, definirán al nuevo campeón de ‘La Otra Conquista’.

En la llave que enfrenta a colombianos y brasileños, culmina en suelo ‘carioca’ debido al puntaje acumulado de cada club en la Copa Sudamericana. Vasco Da Gama viene de ser segundo en su fase de grupos con 10 puntos y de sobreponerse en la instancias anteriores. Mientras que, el ‘León’ llega desde la Copa Libertadores y ha eliminado a Caracas de Venezuela y River Plate de Argentina.

Partido de ida

Fecha: Martes 8 de septiembre

Martes 8 de septiembre Independiente Santa Fe vs Vasco Da Gama

Hora: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Partido de vuelta

Fecha: Martes 15 de septiembre

Martes 15 de septiembre Vasco Da Gama vs Independiente Santa Fe

Hora: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Lugar: Estadio Sao Januario.

Boletos para Santa Fe vs Vasco da Gama: precio y dónde comprar entradas

Hasta el momento, Independiente Santa Fe no ha informado sobre cómo obtener las entradas para ir al partido de ida ante Vasco Da Gama en El Campín. Sin embargo, dados los tres partidos de local que serán de manera consecutiva podría esperarse un nuevo combo de entradas para la hinchada del primer campeón del Fútbol Profesional Colombiano.

Vale la pena aclara que, el equipo bogotano estará jugando el próximo sábado 29 de agosto en Barranquilla ante el Junior por la fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Luego de eso, se verán los tres partidos consecutivos de local: el clásico ante Millonarios, un duelo de capitalinos ante Fortaleza y el enfrentamiento ante Vasco Da Gama de Brasil.

Santa Fe vs Vasco da Gama: ¿Cómo llegan a cuartos de final de la Copa Sudamericana?

La historia en la Copa Sudamericana 2026 de estos dos clubes es bastante diferente. Independiente Santa Fe llegó a ‘La Gran Conquista’ gracias a ser tercero en su grupo de Copa Libertadores de América que compartió con Corinthians de Brasil, Platense de Argentina y Peñarol de Uruguay. Ya en el segundo torneo más importante de clubes sudamericanos, los ‘Leones’ han dejado atrás a Caracas de Venezuela en los playoffs y River Plate de Argentina en los octavos de final.

Por su parte, Vasco Da Gama si es uno de los equipos originales de está Copa Sudamericana. Los brasileños fueron segundos del grupo G con 10 puntos por detrás de Olimpia de Paraguay. Resultado que les permitió clasificar a los playoffs donde ya eliminaron un equipo colombiano, el Deportivo Independiente Medellín. Luego, volvió a verse las caras con los paraguayos y se tomó revancha dejándolos eliminado.

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