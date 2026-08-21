UFC Hernández vs Rodrigues, en vivo: horario y dónde ver UFC Fight Night; cartelera y orden de las peleas

Ambos peleadores se enfrentarán en la categoría del peso medio en búsqueda de meterse en la pelea por el cetro

UFC Sacramento: Hernández vs Rodrigues en vivo online | Claro Sports

UFC Fight Night llegará a Sacramento este sábado 22 de agosto con una cartelera que tendrá como el enfrentamiento estelar a Anthony Hernandez y Gregory Rodrigues, dos peleadores que llegan con estilos contrastantes y que buscarán una victoria para mantenerse en la pelea por mejores posiciones dentro de la división de peso medio.

Hernandez llega después de sufrir una derrota ante Sean Strickland, actual campeón de la división. Antes de ese resultado, el estadounidense se había colocado entre los peleadores con posibilidades de acercarse a una pelea por el título.

Con récord de 15-3 como profesional y 9-3 en UFC, Hernandez destaca por su presión constante, su capacidad en el grappling y una resistencia que le permite mantener un ritmo alto durante los combates. Además, suma nueve victorias por sumisión.

MÁS INFORMACIÓN: Islam Makhachev supera a Ian Machado Garry y retiene el título welter en UFC 330

Rodrigues, conocido como Robo Cop, tiene marca de 19-6 y 10-3 dentro de UFC. El brasileño acumula 11 triunfos por nocaut y suele representar un peligro durante los primeros asaltos.

La principal incógnita para Rodrigues será su resistencia. Sus derrotas han tenido como patrón un inicio fuerte que pierde efectividad conforme avanza la pelea. Hernandez, por el contrario, cuenta con una condición física que le permite mantener la presión durante más tiempo.

¿Cuándo y dónde será UFC Hernández vs Rodrigues?

UFC Fight Night se llevará a cabo el sábado 22 de agosto en el Golden 1 Center de Sacramento, California. Hernandez se caracteriza por ejercer presión constante, combinar su striking con el grappling y mantener un ritmo alto durante sus peleas. Rodrigues, en cambio, suele ser más peligroso durante los primeros minutos y buscará aprovechar su poder de golpeo para conseguir una victoria antes de que el combate avance a los siguientes asaltos.

¿A qué hora empieza, en México, la función de UFC Sacramento?

La función de UFC Fight Night en Sacramento comenzará a las 15:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, este sábado 22 de agosto. Estos son los horarios para otros países de la región:

Estados Unidos: 17:00 horas del Este y 14:00 horas del Pacífico.

17:00 horas del Este y 14:00 horas del Pacífico. Colombia: 16:00 horas.

¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

Cartelera Estelar

Anthony Hernandez vs. Gregory Rodrigues | Peso medio

Serghei Spivac vs. Vitor Petrino | Peso pesado

Reinier de Ridder vs. Roman Dolidze | Peso semipesado

MarQuel Mederos vs. Mason Jones | Peso ligero

Carli Judice vs. Jeisla Chaves | Peso mosca

Anthony Wint vs. Terrance Chatman | Peso pesado

Cartelera Preliminar

Jamall Emmers vs. Lerryan Douglas | Peso pluma

Shamil Gaziev vs. Kennedy Nzechukwu | Peso completo

Nasrat Haqparast vs. Chris Padilla | Peso ligero

Marcio Barbosa vs. Ryan Kuse | Peso pluma

Gauge Young vs. Stan Dorsainvil | Peso ligero

Jackson McVey vs. Wes Schultz | Peso medio

Shanelle Dyer vs. Elise Reed | Peso paja

¿Quién transmite en vivo UFC Sacramento este 22 de agosto y dónde ver por TV y online?

La función de UFC Fight Night en Sacramento podrá seguirse en vivo a través de Paramount+ en Estados Unidos, México y Latinoamérica. Además, en Claro Sports podrás seguir todos los detalles de la cartelera a través del minuto a minuto.

¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC Fight Night?

En esta ocasión, la función de UFC Fight Night en Sacramento no contará con la participación de peleadores mexicanos.