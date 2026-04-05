Pelea de Canelo Álvarez en Medio Oriente en riesgo, pero Arabia Saudita intenta sostenerla

La pelea del mexicano en Arabia Saudita sigue en pie, pero el conflicto en Medio Oriente genera incertidumbre y podría afectar la sede o condiciones del combate

Incertidumbre alrededor de la pelea del Canelo | Sarah Stier / Getty Images via AFP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vuelve a estar en el centro de la conversación del boxeo internacional, aunque esta vez no solo por su próximo rival o por la fecha de su regreso al ring. El contexto de guerra en Medio Oriente ha encendido dudas sobre la viabilidad de la función que tiene proyectada en Arabia Saudita para septiembre, una cartelera que forma parte de sus compromisos con Riyadh Season.

Desde enero, el plan público era claro: Canelo reaparecería el 12 de septiembre de 2026 en Riad, en una función impulsada por Turki Alalshikh y presentada como parte del calendario fuerte del boxeo saudí. Sin embargo, la escalada militar en la región cambió el tono de la conversación y abrió la puerta a versiones sobre un posible cambio de sede o ajustes de última hora.

El conflicto regional golpea el escenario del combate

La inquietud no es menor, porque el conflicto en la región dejó de ser un ruido lejano y se convirtió en un factor real para cualquier evento masivo en el Golfo. La guerra con Irán ha provocado miles de muertos, presión sobre la infraestructura estratégica y un clima de alta volatilidad en varios países vecinos, mientras Arabia Saudita y otros aliados del Golfo siguen involucrados en la respuesta regional y en la protección de sus puntos sensibles.

Bajo ese contexto, la pelea de Canelo quedó inevitablemente expuesta a la incertidumbre geopolítica. El combate empezó a ponerse en duda precisamente por la cercanía de Arabia Saudita con la zona de conflicto y por el impacto que la guerra ha tenido en la percepción de seguridad del área. No se trata de una cancelación anunciada, pero sí de un riesgo que ya forma parte del análisis previo al evento.

A eso se suma otro elemento: la sede todavía no ha sido blindada con una confirmación definitiva acompañada de todos los detalles logísticos. Aunque el regreso de Canelo está calendarizado para el 12 de septiembre y Christian Mbilli aparece como rival perfilado, el escenario del combate aún no está definido oficialmente, lo que deja margen para cualquier ajuste si la situación regional empeora.

Arabia Saudita manda un mensaje de calma

La respuesta oficial del lado saudí fue inmediata. Turki Alalshikh rechazó públicamente que la función esté caída y aseguró que su país sigue en condiciones de albergar espectáculos de primer nivel. El promotor sostuvo que Arabia Saudita está “segura” y que siguen cerrando la pelea de Canelo para Riyadh Season en septiembre, aun estando “cerca de una guerra”.

Ese mensaje, sin embargo, no elimina por completo el foco de alerta. Una cosa es que el proyecto continúe sobre la mesa y otra que el entorno permanezca estable durante los próximos meses. La función sigue viva, pero también queda atada a la evolución del conflicto, a los protocolos de seguridad y a la capacidad saudí para garantizar que un evento de esa magnitud no quede atrapado por una crisis mayor en la región.

En lo deportivo, el regreso de Canelo tiene peso propio. Sería su vuelta tras la derrota ante Terence Crawford y después de una cirugía de codo, además de representar una oportunidad para reposicionarse en la división supermediana. ESPN confirmó desde enero que el mexicano tenía reservado el 12 de septiembre para un gran combate en Riad, mientras que reportes más recientes colocan a Christian Mbilli como el candidato más fuerte, aunque todavía sin anuncio final del rival.

Por ahora, la conclusión más precisa es que la pelea de Canelo en Medio Oriente no está cancelada, pero sí condicionada por la guerra. Arabia Saudita quiere sostener su calendario, Turki Alalshikh insiste en que el plan sigue firme y el boxeador mexicano mantiene su retorno en septiembre como objetivo. El problema es que el boxeo ya no depende solo del ring: también depende de que la región no dé un giro todavía más delicado en los próximos meses.

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