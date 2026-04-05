Monterrey le permite la remontada a San Luis y sigue en caída libre en el Clausura 2026

Rayados volvió a mostrar fragilidad en momentos clave, lo que lo aleja de la zona de clasificación a la Liguilla

Joao Pedro durante el encuentro ante Monterrey | Imago 7

Monterrey dejó escapar el partido, permitió la remontada y además perdió por lesión a Carlos Salcedo, en una noche que agrava su mala racha en el torneo tras caer 2-1 ante Atlético San Luis. El equipo regiomontano no solo dejó ir la ventaja que había construido en el primer tiempo, sino que volvió a mostrar fragilidad en momentos clave, lo que lo aleja de la zona de clasificación a la Liguilla.

El encuentro parecía encaminarse para los locales cuando Uros Djurdjevic abrió el marcador al minuto 20, tras una jugada bien construida que ilusionaba a la afición. Monterrey dominó varios lapsos del primer tiempo y generó opciones claras, principalmente con disparos de Sergio Canales, pero no logró ampliar la ventaja antes del descanso.

Para la segunda mitad, el partido cambió de forma inmediata. Atlético San Luis empató al minuto 48 con un gol de João Pedro, que continúa en lo alto de la tabla de goleo individual y que aprovechó un espacio en el área tras asistencia de Sébastien Salles-Lamonge. A partir de ese momento, el conjunto visitante creció en confianza y comenzó a generar mayor peligro frente al arco regiomontano.

El momento que marcó el rumbo del partido fue la lesión de Carlos Salcedo al minuto 65, lo que obligó a Monterrey a reorganizar su defensa. La salida del central desajustó al equipo en la zaga y permitió que San Luis encontrara más espacios, situación que terminó siendo determinante en el cierre del encuentro.

Monterrey intentó reaccionar en los minutos finales con llegadas de Luca Orellano y Lucas Ocampos, pero la falta de contundencia volvió a ser un problema. San Luis, en cambio, aprovechó mejor sus oportunidades y mantuvo la presión constante en el área rival, generando varias aproximaciones que anticipaban el desenlace.

Cuando parecía que el empate sería definitivo, David Rodríguez apareció al minuto 90+7 para marcar el gol de la victoria, con un remate dentro del área que silenció el estadio. El tanto confirmó la remontada del conjunto potosino y dejó a Monterrey sin respuesta en los últimos instantes.

Con este resultado, Monterrey confirma su momento complicado en el torneo, acumulando otro tropiezo que lo aleja de la Liguilla. La combinación de errores defensivos, falta de contundencia y bajas por lesión reflejan un equipo que no logra sostener resultados y que empieza a comprometer sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

Resumen Monterrey vs Atlético San Luis: resultado, goles y estadísticas

Monterrey llega a la jornada 13 con obligación de ganar. El equipo es 12° con 14 puntos tras los resultados del viernes, pero una victoria en el Gigante de Acero le permitiría regresar a puestos de Liguilla y superar a Tigres, que cayó 1-0 ante Xolos. El margen es corto y el cierre del torneo exige resultados inmediatos para no comprometer la clasificación. El contexto inmediato condiciona el partido. Monterrey acumula una racha de cuatro partidos sin ganar en Liga MX (3 derrotas y 1 empate), incluida la caída 2-3 ante Chivas el 21 de marzo. Del otro lado, Atlético de San Luis es 15° con 11 puntos y presenta registro similar en sus últimos cinco juegos (1 victoria, 1 empate y 3 derrotas). Clausura 2026: horario del partido Monterrey vs Atlético San Luis, hoy 4 de abril de 2026 El partido se disputa este sábado 4 de abril en el Gigante de Acero, en Guadalupe, Nuevo León. El inicio está programado a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la jornada 13 del Clausura 2026 y representa una oportunidad directa de escalar posiciones en la tabla general. Monterrey llega tras perder 2-3 ante Chivas en la jornada anterior. El equipo de Nicolás Sánchez estuvo cerca de rescatar el empate, pero Uros Djurdevic erró un penal en el último minuto. Atlético de San Luis, por su parte, viene de caer 1-2 ante León en casa, partido que derivó en la salida de su director técnico Guillermo Abascal, por lo que afronta el compromiso con cambio en el banquillo. Liga MX: alineaciones confirmadas del Monterrey vs Atlético San Luis para la jornada 13, al momento Monterrey aprovechó la Fecha FIFA para recuperar piezas importantes. Tal es el caso de Víctor Guzmám que vuelve a ser considerado, mientras que Iker Fimbres y Anthony Martial se mantienen fuera: Monterrey: Luis Cárdenas, Sergio Canales, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga, Ricardo Chávez, Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Fidel Ambríz, Uros Djurdjevic, Carlos Salcedo, Jesús Corona. San Luis: Andrés Sánchez, Juanpe, Roberto Meraz, Eduardo Águila, Aldo Cruz, Román Torres, Oscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte, João Pedro, Jesús Medina. ¿Dónde ver en vivo el Monterrey vs Atlético San Luis? Canales de TV y transmisión streaming El partido podrá verse en México a través de Canal 5 y TUDN en televisión abierta y de paga. En streaming, la transmisión estará disponible mediante ViX Premium. El seguimiento minuto a minuto, con estadísticas en vivo y actualizaciones en tiempo real estarán disponibles en Claro Sports. Además, la transmisión por radio se podrá escuchar a través de W Deportes, que dará cobertura completa del partido desde la sultana del Norte. Antecedentes del Monterrey vs Atlético San Luis y últimos resultados en la Liga MX El historial reciente favorece a Monterrey, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos ante San Luis, sin empates en ese periodo. En esos cinco partidos se registraron 15 goles. En el Apertura 2024, los equipos disputaron las semifinales, donde Rayados remontó un 1-2 en la ida con cinco goles en casa. Apertura 2025 | San Luis 0-1 Monterrey | Jornada 2

Clausura 2025 | Monterrey 3-1 San Luis | Jornada 8

Apertura 2024 | Monterrey 5-1 San Luis | Semifinal vuelta

Apertura 2024 | San Luis 2-1 Monterrey | Semifinal ida

Apertura 2024 | San Luis 1-0 Monterrey | Jornada 11 Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026? Monterrey parte como favorito de acuerdo con los momios de Caliente.mx, con una línea de -186, mientras que el empate se ubica en +335 y la victoria de San Luis en +450. La diferencia en probabilidades refleja la localía y el contexto, aunque el margen proyectado apunta a un resultado cerrado.

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