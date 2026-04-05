Anthony Martial es borrado del Monterrey: no fue convocado para el partido ante San Luis

Anthony Martial queda fuera de la convocatoria de Monterrey tras una semana atípica y en medio de dudas sobre su rendimiento

Anthony Martial fuera de la convocatoria de Rayados | Imafgo 7

El paso de Anthony Martial por Monterrey continúa acumulando episodios negativos. De cara a la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, el delantero francés no fue considerado ni siquiera para integrar la banca en la convocatoria del entrenador interino Nicolás Sánchez.

La ausencia del atacante se dio en medio de una semana atípica en su rutina de trabajo. Martial no entrenó al parejo del resto del plantel y realizó sesiones diferenciadas durante varios días, situación que terminó por dejarlo fuera de los elegibles para el compromiso. Esto, a pesar de que no presentaba molestias físicas o musculares que justificaran su exclusión por razones médicas.

Desde el cuerpo técnico, Nicolás Sánchez descartó que el futbolista estuviera separado del grupo, aun cuando no participó en los entrenamientos colectivos. Sin embargo, la decisión final fue no incluirlo en la convocatoria para el duelo ante Atlético de San Luis, disputado en el Gigante de Acero como parte de la jornada 13 del Clausura 2026.

El rendimiento de Martial en el fútbol mexicano ha sido objeto de cuestionamientos desde su llegada. En el presente torneo, el delantero apenas ha tenido actividad en cinco encuentros, en los que fue titular en cuatro ocasiones y acumuló un total de 252 minutos sobre el terreno de juego, registrando únicamente un gol.

En un semestre complicado para Rayados, marcado por lesiones y resultados irregulares, el equipo se juega su clasificación a la Liguilla en la recta final del torneo. En este contexto, la situación de Martial se suma como un nuevo problema dentro del entorno del club.

La baja del delantero francés también está relacionada con un episodio ocurrido en la jornada 12, durante el partido frente a Chivas. En ese encuentro, Martial se negó a ingresar de cambio en los minutos finales, pese a las indicaciones del entonces entrenador interino Nicolás Sánchez, lo que derivó en su exclusión para el siguiente compromiso.

Así, la situación del atacante europeo añade un nuevo capítulo de tensión en Monterrey, en un momento en el que el equipo necesita estabilidad y resultados para mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final del Clausura 2026.

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