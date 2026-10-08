Brian Rodríguez no olvida a André Jardine: “La salida nos dolió”

El uruguayo también habló de su relación con el extécnico azulcrema y del reto de conquistar un título durante el 110 aniversario del club

Brian Rodríguez recuerda a André Jardine con emoción. Imago 7

Brian Rodríguez vive una nueva etapa con el América después de haber estado cerca de salir del club durante el último mercado de fichajes. El atacante uruguayo reveló que una conversación con Emilio Azcárraga tuvo un peso importante en su decisión de permanecer en Coapa, mientras que también recordó la relación que construyó con André Jardine, a quien considera una figura fundamental en su crecimiento.

“La decisión de quedarme fue en conjunto con la directiva y el ‘Patrón”, explicó Rodríguez en entrevista para el diario El Universal.

El delantero explicó que la posibilidad de abandonar el América estuvo sobre la mesa, pero finalmente acordó continuar con la institución. El atacante también reconoció que actualmente se encuentra cómodo en el América y que espera que esa etapa se prolongue. Para él, el respaldo recibido por parte de la institución fue importante para entender que todavía tiene objetivos por cumplir con el club.

“Él me comentó sobre el proyecto, sobre lo importante que soy para el equipo y que no quería que me fuera ahora”, reveló sobre la conversación con Azcárraga.

André Jardine dejó una huella especial en Brian Rodríguez

La salida de André Jardine representa otro de los episodios que Rodríguez recuerda con especial cercanía. El técnico brasileño dirigió al América durante una etapa en la que el club consiguió un tricampeonato de Liga MX, además de otros títulos.

Para Rodríguez, sin embargo, la relación con Jardine fue más allá de los resultados. El atacante destacó la influencia que tuvo el entrenador en su carrera y en distintos aspectos de su vida. “La salida de André nos dolió a todos por lo que significaba él para el grupo, por lo que significaba para cada jugador. La relación con André era muy buena”, señaló el uruguayo.

Rodríguez explicó que Jardine contribuyó a que pudiera mostrar una mejor versión de sí mismo y que también estuvo cerca de los futbolistas y sus familias. Por esa razón, describió el vínculo que desarrollaron con una palabra que refleja la dimensión personal de esa relación: “Yo digo que era un padre para mí, porque me enseñó tanto dentro como de fue del campo”.

La etapa del brasileño terminó, pero el futbolista entiende que los cambios forman parte de la carrera de cualquier jugador. Ahora, Rodríguez afronta un nuevo proceso con Guillermo Almada y busca mantener el protagonismo que adquirió durante sus años en Coapa.

Brian Rodríguez quiere asumir más responsabilidad con América

El uruguayo considera que su momento actual también exige una mayor participación dentro del grupo. Después de varios años en el club, Rodríguez busca convertirse en uno de los futbolistas que asuman responsabilidades dentro de la cancha.

El objetivo coincide con un momento especial para la institución: el América celebra 110 años de historia y el atacante ya visualiza la posibilidad de acompañar el aniversario con un nuevo campeonato. “Un buen festejo sería llegar a la final y ganar la copa”, señaló.

Sin embargo, Rodríguez sabe que todavía existe un camino por recorrer antes de pensar en el partido por el título. El futbolista también advirtió sobre la importancia de cuidar los detalles durante la parte decisiva del torneo, después de recordar que una acción puntual puede cambiar el destino de un equipo en la Liguilla.

Entre la influencia que dejó Jardine, el respaldo que recibió de Azcárraga y la posibilidad de celebrar el 110 aniversario con un título, Brian Rodríguez afronta una etapa en la que pretende asumir un papel cada vez más importante en el América.