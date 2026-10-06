Doncic arranca con fuerza en Lakers y los 76ers sin Lebron James sorprenden a Knicks en el inicio de la pretemporada de la NBA

La jornada también dejó preocupación en Philadelphia por la lesión de Ariel Hukporti, quien se perdería la temporada 2026

Doncic lidera a Lakers, 76ers arrollan a Knicks. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La pretemporada de la NBA 2026 comenzó a dejar sus primeras historias alrededor de algunos de los principales equipos de la liga. Luka Doncic lideró a Los Angeles Lakers en su victoria sobre Sacramento Kings, mientras que los Philadelphia 76ers derrotaron a los campeones New York Knicks pese a no contar con LeBron James, Joel Embiid ni Tyrese Maxey. La jornada también dejó preocupación en Philadelphia por la lesión de Ariel Hukporti.

Luka Doncic lidera a Lakers en el inicio de una nueva etapa

Los Los Angeles Lakers derrotaron 127-103 a los Sacramento Kings en su primer partido de pretemporada y tuvieron como principal protagonista a Luka Doncic. El esloveno disputó apenas 16 minutos, todos durante la primera mitad, y terminó con 21 puntos, dos rebotes, tres asistencias y dos robos.

Doncic no regresó a la cancha después del descanso porque los Lakers ya tenían una ventaja de 26 puntos. La presentación también permitió observar una nueva propuesta defensiva de Los Angeles, que presionó en toda la cancha y provocó pérdidas de balón para generar ataques rápidos.

La plantilla angelina todavía tuvo ausencias importantes. Austin Reaves no jugó por una molestia en el tobillo y Walker Kessler tampoco participó debido a una lesión en un dedo, por lo que todavía falta observar al equipo con varias de sus principales piezas disponibles.

Entre los jóvenes que aprovecharon sus minutos estuvo Cameron Carr, quien terminó con 19 puntos en 22 minutos, mientras que Quentin Grimes aportó 16 unidades.

🏀 MONDAY'S FINAL SCORES 🏀



Luka Dončić poured in 21 1H PTS in the @Lakers first win of the preseason!



Cameron Carr: 19 PTS, 3 3PM, 2 STL

Quentin Grimes: 16 PTS, 5-7 FGM, 2 3PM

Darius Acuff Jr.: 19 PTS (17 in 1H), 4 AST https://t.co/Ev6g1Plky6 pic.twitter.com/peTMMBAH8r — NBA (@NBA) October 6, 2026

Ariel Hukporti enciende las alarmas en Philadelphia

La nota negativa de la jornada apareció en el debut de pretemporada de Ariel Hukporti con los 76ers. El pívot sufrió una lesión en el Aquiles derecho durante los primeros minutos del partido ante los Knicks y tuvo que abandonar la cancha con ayuda. El entrenador Nick Nurse informó que Hukporti será sometido a estudios de imagen, por lo que todavía no existe un diagnóstico definitivo sobre la gravedad de la lesión.

"All the Knick players came out"



–– KAT helps Huk to the locker room after an early injury to the former Knick pic.twitter.com/V34D9BiIEh — New York Basketball (@NBA_NewYork) October 5, 2026

La situación representa un problema para Philadelphia porque Hukporti había llegado durante el verano con un contrato de un año y 3.4 millones de dólares para competir por minutos como suplente de Joel Embiid. Además, Adem Bona no participó debido a una lesión en el pie y Dominick Barlow también estuvo fuera por una molestia en la espalda.

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76ers sorprenden a los campeones Knicks sin LeBron, Embiid ni Maxey

A pesar de la lesión, Philadelphia consiguió una victoria contundente por 120-97 sobre los New York Knicks, actuales campeones de la NBA. Los 76ers no utilizaron a LeBron James, Joel Embiid ni Tyrese Maxey, mientras que Nueva York presentó a su quinteto titular que conquistó el campeonato.

La ausencia de las principales figuras de Philadelphia abrió el protagonismo para Jaylen Brown, quien debutó con su nuevo equipo y terminó con 22 puntos, ocho de 13 tiros de campo, tres triples, dos rebotes, dos asistencias y un bloqueo en 17 minutos. También destacó VJ Edgecombe, con 12 puntos, siete asistencias y cuatro rebotes en 20 minutos.