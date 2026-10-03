LeBron James destaca el cambio de Joel Embiid tras el primer ensayo con Sixers

El nuevo jugador de Philadelphia compartió cancha con Embiid durante el partido de práctica y destacó su disponibilidad durante los primeros entrenamientos

LeBron alaba el estado físico de Joel Embiid | JIM POORTEN / GETTY IMAGES VIA AFP

LeBron James tuvo su primer partido de práctica con los Philadelphia 76ers y habló sobre lo que ha encontrado en el equipo durante los primeros días de preparación rumbo a la temporada 2026-27 de la NBA. El conjunto de Filadelfia realizó su tradicional encuentro Azul contra Blanco ante cerca de 10 mil aficionados en el Xfinity Mobile Arena.

Aunque el resultado no fue registrado de manera oficial, el encuentro permitió observar algunos movimientos que los Sixers han trabajado durante la pretemporada. James compartió la cancha con Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe y Jaylen Brown, entre otros jugadores que forman parte del equipo.

“Poder llevar lo que hemos hecho en la cancha de entrenamiento a una situación de partido frente a nuestros aficionados fue un gran primer paso en la dirección que queremos tomar”, señaló James después del encuentro.

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LeBron James destaca la evolución de Joel Embiid

Uno de los puntos que llamó la atención de James fue el estado físico de Joel Embiid, con quien compartirá cancha durante la nueva temporada. El camerunés participó en el encuentro después de una semana de entrenamientos y mostró diferentes acciones ofensivas junto a James.

James consideró que el Embiid que encontró en esta preparación es diferente al que conoció durante la etapa de la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París. “La diferencia entre el 24 y ahora es que está mucho más sano. No se ha perdido ni un solo entrenamiento. Ha estado presente en casi todo lo que hemos hecho. Prácticamente en todo. Han tenido que dejarlo fuera en ocasiones, incluso cuando él quería seguir jugando”, explicó.

La relación entre ambos también comenzó a reflejarse dentro de la cancha. En otra de las acciones del encuentro, Tyrese Maxey y Kentavious Caldwell-Pope encontraron a James con pases elevados que terminaron en clavadas.

Embiid también participó en distintas acciones defensivas y ofensivas. El pívot bloqueó un disparo de VJ Edgecombe y posteriormente consiguió una clavada. Al hablar sobre su estado físico, Embiid respondió con una referencia a esa jugada y bromeó con que podría haber sido su última clavada. James, por su parte, explicó que el funcionamiento del equipo todavía se encuentra en construcción después de los primeros días de trabajo.

Sixers preparan la pretemporada

El partido de práctica tuvo una duración de tres periodos de 10 minutos. Cada cuarto comenzó con el marcador empatado en 80-80 para simular situaciones de cierre durante un partido oficial. El entrenador Nick Nurse tendrá un día libre con el equipo antes de comenzar la preparación para los cuatro partidos de pretemporada que disputarán los Sixers.

El primer encuentro será ante los New York Knicks, como parte del calendario previo al inicio de la campaña 2026-27. James explicó que estos partidos servirán para trasladar al juego algunas de las situaciones trabajadas durante los entrenamientos, aunque también señaló que el equipo debe administrar la carga de trabajo durante esta etapa.

“Será bueno salir a la cancha con algunos de nuestros jugadores para recuperar el ritmo. Al mismo tiempo, tampoco hay que excederse, porque ahora mismo estamos dedicando mucho esfuerzo a nuestros entrenamientos, perfeccionando lo que queremos hacer cuando empiecen los partidos de la temporada regular”, comentó.

Los Sixers continuarán así con su preparación, mientras James comienza a integrarse al funcionamiento del equipo y Embiid busca mantener la continuidad que ha mostrado durante los primeros entrenamientos.