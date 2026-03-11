Bam Adebayo destroza récords: 83 puntos y una actuación histórica en la NBA

Adebayo supera los 81 puntos de Kobe Bryant y se queda a solo 17 de Wilt Chamberlain con una actuación histórica en la NBA

Bam Adebayo. MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bam Adebayo vivió una noche histórica en la NBA al anotar 83 puntos en la victoria del Miami Heat sobre los Washington Wizards por 150-129 en el Kaseya Center de Miami. El ala-pívot comenzó el partido con una impresionante actuación, anotando 31 puntos en el primer cuarto, 43 al medio tiempo, 62 al final del tercer cuarto y finalizando con el récord histórico.

Con 20 aciertos de 43 intentos desde el campo, 36 de 43 en tiros libres y 7 de 22 en triples, su rendimiento fue más que destacado. Este juego también rompió varios récords, ya que las 36 conversiones en tiros libres de Adebayo y los 43 intentos son ahora los más altos en la historia de un solo juego. La marca anterior de intentos era de 39, conseguida por Dwight Howard, mientras que el récord de conversiones lo ostentaban Wilt Chamberlain y Adrian Dantley con 28.

La noche mágica coloca a Adebayo en el segundo lugar de la lista de máximos anotadores en un solo juego en la historia de la liga, solo detrás de los 100 puntos de Wilt Chamberlain contra los Knicks en 1962. La marca de Adebayo superó los 81 puntos de Kobe Bryant, quien había establecido esta cifra en un duelo entre los Lakers y los Raptors en 2006.

Adebayo, quien ya había superado la marca histórica de 61 puntos de LeBron James con Miami en un juego contra Charlotte en 2014, no detuvo su cuenta hasta finalizar el cuarto periodo, alcanzando así una cifra que dejó perplejos a los aficionados y expertos. Este desempeño extraordinario también le permitió establecer el récord de anotaciones de la temporada 2025-2026, superando el tope anterior de Nikola Jokic con 56 puntos.

La estrella del Heat también se unió a una lista de leyendas de la NBA que han logrado anotar más de 70 puntos en un solo juego. Jugadores como Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, Luka Doncic y David Thompson ocupan lugares destacados en esa lista.

A pesar de las bajas importantes en el equipo, como la ausencia de Norman Powell, Tyler Herro, Nikola Jovic y Andrew Wiggins, el Heat logró mantener su racha ganadora con su sexta victoria consecutiva, elevando su récord a 37-29. Por otro lado, los Wizards, a pesar de la destacada actuación de Alex Sarr con 28 puntos, siguen en una mala racha con nueve derrotas consecutivas. Este partido marca un hito en la carrera de Adebayo y en la historia de la NBA, destacando su capacidad para desempeñarse a un nivel de élite en una liga llena de grandes estrellas.

Jugadores con más de 70 puntos en un solo juego

Jugador Puntos Partido Fecha Wilt Chamberlain 100 Warriors vs. Knicks 2 de marzo de 1962 Bam Adebayo 83 Heat vs. Wizards 11 de marzo de 2026 Kobe Bryant 81 Lakers vs. Raptors 22 de enero de 2006 Wilt Chamberlain 78 Warriors vs. Lakers 8 de diciembre de 1961 Luka Doncic 73 Mavericks vs. Hawks 26 de enero de 2024 Wilt Chamberlain 73 Warriors vs. Packers 13 de enero de 1962 Wilt Chamberlain 73 Warriors vs. Knicks 16 de noviembre de 1962 David Thompson 73 Nuggets vs. Pistons 9 de abril de 1978 Wilt Chamberlain 72 Warriors vs. Lakers 3 de noviembre de 1962 Elgin Baylor 71 Lakers vs. Knicks 15 de noviembre de 1960

