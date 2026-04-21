Cavaliers le repite la dosis a Raptors y toma ventaja de dos juegos en el Este

Donovan Mitchell fue el jugador más determinante del encuentro para los Cavs al conseguir 30 puntos, además de siete rebotes

Cleveland amplía su ventaja sobre Raptors. | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Cleveland Cavaliers dieron un paso importante en la primera ronda de los Playoffs de la NBA tras vencer 115-105 a los Toronto Raptors en el Juego 2, resultado que les permite tomar ventaja de 2-0 en la serie de la Conferencia Este. El equipo de Cleveland volvió a responder en casa y ahora viajará a Canadá con margen a su favor en esta eliminatoria, en la que avanzará el mejor de siete partidos.

El partido mantuvo una dinámica similar al primer duelo, con los Cavaliers marcando el ritmo desde el inicio. La defensa fue clave en los primeros minutos, limitando a Toronto a solo 19 puntos en el primer cuarto, lo que permitió a Cleveland tomar el control del juego desde temprano y administrar la ventaja en los momentos decisivos.

Donovan Mitchell fue el jugador más determinante del encuentro al firmar 30 puntos, además de aportar siete rebotes y encestar cuatro triples. A su lado, James Harden sumó 28 unidades, mientras que Evan Mobley contribuyó con 25 puntos en la pintura, en una actuación conjunta que marcó diferencia para los locales.

El trío principal de Cleveland acumuló gran parte de la producción ofensiva del equipo, lo que permitió sostener la ventaja incluso cuando Toronto intentó reaccionar en la segunda mitad. La ejecución en ataque y el control del ritmo fueron factores que definieron el desarrollo del juego.

Toronto tuvo en Scottie Barnes a su mejor elemento con 26 puntos, acompañado por RJ Barrett con 22, pero el equipo no logró mantener consistencia ofensiva. Las pérdidas de balón y el bajo porcentaje en tiros de tres puntos complicaron sus opciones para acercarse en el marcador.

Además, Brandon Ingram tuvo una noche discreta, lo que redujo el potencial ofensivo del conjunto canadiense. Cleveland aprovechó estos lapsos para sostener su ventaja y cerrar el partido sin mayores complicaciones.

Con este resultado, los Cavaliers defienden su localía y se colocan 2-0 en la serie, con la posibilidad de definir el rumbo de la eliminatoria en los próximos partidos. El tercer juego se disputará en Toronto, donde los Raptors buscarán reaccionar para evitar quedar contra las cuerdas en la serie.

Tras estos dos primeros juegos de la serie deja a Cleveland con el control del enfrentamiento, mientras que Toronto está obligado a ajustar si quiere mantenerse con vida en los Playoffs.

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