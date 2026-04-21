Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga, en vivo Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el duelo entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga por la fecha 17 del FPC.

Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga, en vivo | Claro Sports

Poco a poco se va concluyendo la decimoséptima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Atlético Nacional hace las veces de local en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín para verse las caras con Atlético Bucaramanga. Los ‘leopardos’ necesitan de tres puntos para seguir soñando con la clasificación.

Resultado al momento: Atlético Nacional – Atlético Bucaramanga | Jornada 17 Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Horario del partido Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga, hoy 20 de abril

El partido válido por la antepenúltima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I que se llevará a cabo en Medellín dará inicio a partir de las 8:30 de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 7:30 de la noche.

Alineaciones del Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga para la Fecha 17, al momento

Nacional: David Ospina; Andrés Felipe Román, William Tesillo, Simón García, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Juan Manuel Rengifo, Eduard Bello, Cristian Arango y Edwin Cardona. D.T.: Diego Arias .

David Ospina; Andrés Felipe Román, William Tesillo, Simón García, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Juan Manuel Rengifo, Eduard Bello, Cristian Arango y Edwin Cardona. . Bucaramanga: Luis Vásquez; Aldair Gutiérrez, Martín Rea, Jefferson Mena, Freddy Hinestroza; Aldair Zarate, Feliz Charrupí; Kevin Londoño, Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Brandon Caicedo. D.T.: Leonel Álvarez.

¿Quién transmite en vivo el Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga y dónde mirar en TV y streaming?

El juego entre paisas y santandereanos por la decimoséptima fecha del Fútbol Profesional Colombiano se podrá sintonizar por la pantalla de Win Sports TV y Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del partido. Así mismo, en Claro Sports, les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

13.09.2025 | Nacional 0-3 Bucaramanga.

28.03.2025 | Bucaramanga 2-0 Nacional.

06.02.2024 | Bucaramanga 0-0 Nacional.

29.01.2024 | Nacional 1-1 Bucaramanga.

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