Guillermo Abascal deja de ser el técnico del Atlético de San Luis

El entrenador español dirigió un total de 31 partidos, con un balance de 10 victorias, tres empates y 18 derrotas. Los potosinos se ubican en la posición 15, a siete puntos de los puestos de Liguilla

El español no pudo replicar lo hecho por Torrent con los potosinos | Imago7

Guillermo Abascal dejó de ser director técnico del Atlético de San Luis tras la derrota 1-2 ante León en la jornada 12 del Clausura 2026. El resultado en casa marcó el cierre de su etapa al frente del equipo potosino, en un contexto donde los resultados en el torneo no acompañaron el proyecto.

“A la afición, medios de comunicación y público en general:

El Club informa que, de mutuo acuerdo, se ha llegado a un convenio con el Sr. Guillermo Abascal para dar por concluida de manera anticipada su etapa como Director Técnico de nuestro primer equipo varonil.

Agradecemos a Guillermo y a su cuerpo técnico la entrega y el profesionalismo mostrados en todo momento durante su gestión al frente del equipo.

Con efecto inmediato, Raúl Chabrand asumirá el cargo de Director Técnico Interino del primer equipo varonil hasta la conclusión del torneo Clausura 2026.

A nuestra afición, gracias por su apoyo incondicional; su respaldo es fundamental para este Club”, informa el comunicado del club San Luis.

El entrenador español dirigió un total de 31 partidos con el club, con un balance de 10 victorias, tres empates y 18 derrotas. Estos números fueron determinantes en la decisión de la directiva, luego de una racha en la que el equipo no logró sumar de manera constante.

En el Clausura 2026, San Luis se ubica en la posición 15 de la tabla con 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y siete derrotas. El equipo se mantiene fuera de los puestos de clasificación, aunque aún con margen matemático para pelear por un lugar en la fase final.

La salida de Guillermo Abascal se suma a una lista de movimientos en los banquillos de la Liga MX durante el torneo. Previamente, se registraron los despidos de Christian Ramírez en Mazatlán, Francisco Rodríguez en Santos y Domenec Torrent en Monterrey, además de la renuncia de Ignacio Ambriz en León.

A pesar de la posición en la tabla, el Atlético de San Luis todavía tiene opciones de alcanzar la Liguilla. Con cinco jornadas por disputar, el equipo se encuentra a siete puntos del octavo lugar, que actualmente ocupa el América, último puesto de acceso a la fase final.

Raúl Chabrand toma la dirección técnica de forma interina

De manera inmediata, todo indica que Raúl Chabrand asumirá la dirección técnica de forma interina para lo que resta del torneo. El equipo deberá prepararse para su siguiente compromiso ante Monterrey, una vez que se reanude la actividad tras la Fecha FIFA.

A sus 49 años, Chabrand asume un nuevo reto. Con experiencia en fuerzas básicas, la selección mexicana sub 17 y un paso previo como entrenador interino en Xolos de Tijuana, el estratega también cuenta con recorrido como futbolista en el fútbol mexicano.Chabrand ya dirigió su primera práctica con el grupo.

La directiva evaluará en los próximos días las opciones para designar a un nuevo entrenador, mientras el equipo busca cerrar el torneo con resultados que le permitan mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final.

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