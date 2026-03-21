¡Explota la tensión en la NBA! Bronca entre Thunder y Wizards deja cuatro expulsados

Un conato de bronca sacude el duelo entre Oklahoma City y Washington tras un choque bajo el aro que desata empujones y expulsiones

Juego de Thunder y Wizards vive pelea campal | PATRICK SMITH / GETTY IMAGES VIA AFP

Un altercado entre jugadores marcó el partido del sábado entre Oklahoma City Thunder y Washington Wizards en la NBA, luego de que una discusión en la duela derivara en una confrontación que obligó a la expulsión de cuatro elementos.

El incidente ocurrió en el Capital One Arena, en Washington, cuando ambos equipos disputaban los últimos segundos del segundo cuarto. La situación escaló rápidamente tras un intercambio verbal entre Justin Champagnie y Jaylin Williams.

Todo comenzó después de una canasta de Anthony Gill, con 27 segundos por jugar antes del descanso. En la jugada, Champagnie y Williams tuvieron un cruce debajo del aro que llamó la atención de los jugadores cercanos.

La tensión aumentó cuando Ajay Mitchell se acercó a la escena. En ese momento, Champagnie realizó un movimiento hacia el rostro del jugador del Thunder, lo que provocó la reacción inmediata de varios integrantes de ambos equipos.

La confrontación se extendió hacia la duela con la intervención de otros jugadores, mientras el personal técnico y árbitros intentaban separar a los involucrados. Durante el caos, incluso un camarógrafo ubicado en la línea de fondo se vio afectado por el movimiento.

Tras revisar lo sucedido, los oficiales del partido decidieron expulsar a Justin Champagnie, Ajay Mitchell, Jaylin Williams y Cason Wallace, quienes participaron de forma directa en la secuencia.

Al momento de la pausa de medio tiempo, Oklahoma City mantenía la ventaja en el marcador con un 69-64 sobre Washington. El juego continuó después de la reanudación con ambos equipos ajustando sus rotaciones tras las bajas.

Se espera que la liga revise el incidente para determinar posibles sanciones adicionales. Este tipo de situaciones suele derivar en suspensiones, dependiendo del grado de participación de cada jugador en la confrontación.

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