¡Histórico LeBron James! Rompe récord y ya es el jugador con más partidos en la NBA

LeBron James supera a Robert Parish y se convierte en el jugador con más partidos en la historia de la NBA tras 23 temporadas

LeBron James rompe otro récord en la NBA | IMAGN IMAGES via Reuters

LeBron James sumó un nuevo registro en su trayectoria dentro de la NBA al convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia de la liga. La estrella angelina alcanzó esta marca durante el encuentro de Los Angeles Lakers frente al Orlando Magic del sábado 21 de marzo.

Con su aparición número 1,612 en temporada regular, James superó la cifra que mantenía el exjugador Robert Parish. El nuevo registro se agrega a otros que ya encabezaba, como los puntos anotados y los minutos jugados.

El logro llega en un momento en el que el jugador mantiene participación constante dentro del esquema de los Lakers. En los últimos partidos, ha asumido un rol que acompaña a Luka Dončić y Austin Reaves en la ofensiva del equipo.

En sus cinco encuentros previos a este partido, James registró un promedio de 20.4 puntos, 7.6 rebotes y 5.8 asistencias, con un porcentaje de efectividad en tiros de campo del 64.6. En la temporada, promedia 21.3 puntos por juego.

¡EL HOMBRE RÉCORD! 🌟



LeBron James ya es el jugador con más partidos disputados en temporada regular. ✅ pic.twitter.com/nP7kmLXcF4 — NBA MÉXICO (@NBAMEX) March 21, 2026

Con esta cifra, el jugador ha alcanzado al menos 20 puntos por partido en cada una de sus 23 temporadas en la liga. Además, mantiene un porcentaje de tiros de campo por encima del 50 por ciento en la mayoría de sus campañas.

Tras una victoria reciente ante el Miami Heat, James habló sobre la importancia de mantenerse disponible para sus compañeros. “Siempre he querido estar disponible para mis compañeros, ya sea en Cleveland, en Miami o ahora en Los Ángeles”, declaró.

El jugador también se refirió al impacto que implica mantenerse activo durante tantos años dentro de la liga. “Tiene un desgaste mental tratar de jugar constantemente y estar presente durante todo este proceso”, explicó.

A lo largo de su carrera, James ha disputado el 87.7 por ciento de los partidos posibles en temporada regular. Sumando encuentros de playoffs, ha participado en 1,904 juegos y acumula más de 72 mil minutos en la duela, una cifra que refleja su permanencia en la competencia.

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