¡De México para el Mundo! Paulinho y las figuras convocadas a su selección desde la Liga MX

El llamado del delantero del Toluca con Portugal vuelve a poner al fútbol mexicano en el radar de las grandes selecciones nacionales

El llamado de Paulinho a Portugal volvió a poner a la Liga MX en el radar de las grandes selecciones nacionales. La Federación Portuguesa informó el 22 de marzo que el delantero del Toluca fue citado por Roberto Martínez tras las bajas de Rodrigo Mora y Rafael Leão. Ese movimiento ocurrió dos días después de la convocatoria inicial para los amistosos contra México y Estados Unidos. El partido ante el Tri está programado para el próximo sábado 28 de marzo del 2026 en la reinauguración del Estadio Banorte.

El caso de Paulinho no es aislado. En el fútbol mexicano ya existen antecedentes, en este caso, de jugadores europeos que mantuvieron actividad de selección mientras militaban en México. En esta lista aparecen Ilie Dumitrescu, convocado por Rumania rumbo al Mundial de Francia 1998 cuando jugaba en Atlante; André-Pierre Gignac, llamado por Francia para la Euro 2016 con Tigres; Vincent Janssen, citado por Países Bajos al final de su etapa con Monterrey; Andrija Vukcevic, seguido por Montenegro durante su paso por FC Juárez; Mateusz Bogusz, convocado por Polonia como jugador de Cruz Azul; y Aaron Ramsey, que regresó a la lista de Gales ya como elemento de Pumas. De la misma manera, Florian Thauvin, fue llamado a la selección olímpica de Francia para Tokio 2020, como uno de los refuerzos mayores.

La presencia de Gignac en esta lista tiene un peso propio. La Federación Francesa lo mantiene en su perfil oficial como jugador de Tigres UANL y lo identifica como finalista de la Euro 2016. En el caso de Bogusz, la Federación Polaca lo incluyó en marzo de 2025 para los partidos ante Lituania y Malta con la etiqueta de jugador de Cruz Azul. Ramsey volvió a la lista de Gales en octubre de 2025 y la propia FAW subrayó que era su primer llamado desde su llegada a Pumas.

Pero estos llamados no son exclusivos de Europa. James Rodríguez apareció en marzo de 2025 en la convocatoria oficial de Colombia como jugador del Club León. Dani Alves fue incluido por Brasil para el Mundial de Qatar 2022 cuando estaba en Pumas. Guido Rodríguez entró en la lista de Argentina para la Copa América 2019 durante su etapa con América. Christian ‘Chaco’ Giménez también tuvo un llamado de Argentina en 2009, cuando Diego Maradona lo citó mientras jugaba en Pachuca, aunque no tuvo participación ante Colombia y Ecuador, en las jornadas 13 y 14 de la Eliminatoria de Conmebol rumbo al Mundial del 2010.

En la historia de la Liga MX también aparecen nombres que marcaron época en clubes grandes del torneo y mantuvieron actividad internacional en ese tramo. César ‘Chelito’ Delgado fue convocado por Argentina y ganó el oro olímpico de Atenas 2004 en su etapa con Cruz Azul. Luciano Figueroa vivió un recorrido similar en 2004: jugó para Cruz Azul y ese mismo año disputó Copa América y Juegos Olímpicos con Argentina. Salvador Cabañas se volvió fijo en Paraguay durante su ciclo con América y Gerardo Martino lo utilizó en la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010.

Sebastián Abreu también entra en esa conversación. Su paso por México coincidió con varios llamados de Uruguay. Defendió la Celeste mientras pertenecía a Cruz Azul, América, Dorados y Monterrey. Iván Zamorano, otro nombre ligado al América, cerró su ciclo con Chile mientras formaba parte del club azulcrema; en 2001 incluso disputó su partido de despedida con la selección durante esa etapa en México.

La liga mexicana también tuvo casos en Concacaf, Asia y algunos más de Conmebol que reforzaron esa idea de vitrina internacional. Keisuke Honda fue convocado por Japón para el Mundial de Rusia 2018 cuando jugaba en Pachuca. Eduardo Vargas fue citado por Chile para la Copa Confederaciones 2017 con Tigres, y Edson Puch estuvo en esa misma lista cuando era jugador de Necaxa. Enner Valencia recibió llamados de Ecuador durante su etapa con Tigres, un dato que también se repitió años después en su regreso al fútbol mexicano con Pachuca. Más recientemente, el portero Keylor Navas ha sido internacional con Costa Rica en su etapa actual con Pumas.

La convocatoria de Paulinho no es una historia nueva, pero sí reactiva una discusión sobre el nivel futbolístico que se maneja en México y que aparece cada vez que una selección grande mira hacia la Liga MX. La diferencia en este caso es el contexto: Portugal enfrentará a México en la reapertura del Estadio Banorte y el delantero del Toluca llega a esa lista desde una convocatoria oficial de última hora.

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