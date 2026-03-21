¡No hay pago en efectivo en Estéreo Picnic 2026! ¿Cómo recargar la manila de ingreso Cashless?

Conozca qué son los “Cashless”, su función y cómo recargarlos en el Festival.

Festival Estéreo Picnic / festivalestereopicnic.com.

Bogotá vibra por estos días con la realización del Festival Estéreo Picnic, uno de los eventos musicales más esperados del año en Colombia. Por tal motivo en Claro Sports te seguimos trayendo todos los pormenores de los distintos conciertos que habrá en la capital de la República para este fin de semana.

¿Se puede pagar en efectivo dentro del Estéreo Picnic 2026?

Para facilidad de los asistentes, y garantizar mayor seguridad sobre su dinero en los eventos, PÁRAMO ha implementado el sistema “Cashless”. Es un mecanismo para el recaudo y la distribución o dispersión de pagos de los bienes y servicios que adquieren los asistentes del Festival Estéreo Picnic.

Sí, se puede recargar en efectivo.

¿Cómo recargar la pulsera Cashless si ya estás en el Parque Metropolitano Simón Bolívar?

Podrás cargar tu manilla durante el Festival en los Puntos Cashless, con tarjeta crédito, débito y/o efectivo.

¿Cómo recargar la manila Cashless antes de llegar al festival?

Ingresando a www.festivalestereopicnic.com podrás recargar tu manilla online. La recarga mínima online: $50.000 COP.

¿Qué pasa si al final del festival me da saldo en la manila?

Puedes solicitarlo desde el 6 de abril a las 8:00am – hasta el 5 de mayo de 2026 a las 11:59 p.m. en www.festivalestereopicnic.com o en el botón que encontrarás en la página oficial del Festival. La devolución a tu cuenta bancaria tendrá un costo de COP $ 8.000 IVA incluido.

¿Quién toca hoy en el Estéreo Picnic 2026? Horarios del Día 2

Programación, sábado 21 de marzo:

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