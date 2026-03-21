Dimayor, en problemas: no hay espacio para jugar el derbi entre Millonarios y Santa Fe

Los horarios establecidos por Conmebol para Copa Libertadores y Copa Sudamericana no dejan el margen de descanso mínimo.

Víctor Moreno y Álex Castro disputan la pelota. – Vizzor Image.

Aunque era un hecho advertido, volvió a suceder. El calendario atiborrado de la liga colombiana tiene en problemas a Dimayor para organizar uno de los partidos con mayor interés del semestre. Debido a la programación de los certámenes continentales, no hay espacio para programar el derbi bogotano entre Millonarios y Santa Fe sin afectar el tiempo mínimo de descanso.

El detalle fue notado por el periodista Paolo Arenas, quien observó que la fecha en la que está programada ese duelo interfiere con los tiempos de descanso mínimos que ordena FIFA, los cuales corresponden a 72 horas, o lo mismo que tres días, entre actividades competitivas. Dimayor lo tenía pensado para el sábado 11 de abril a las 6:10 p.m.

Es preciso recordar que, a raíz de los tiempos reducidos por ser año de Mundial, la Liga BetPlay Dimayor 2026-I tuvo cambios en su formato con la idea de que se termine el 5 de junio a más tardar. Las modificaciones fueron eliminar la habitual jornada de derbis regionales y, en vez de cuadrangulares, optar por llaves de cuartos de final, semifinales y final.

Como Santa Fe está en la Copa Libertadores y Millonarios compite en la Copa Sudamericana, ambos conjuntos conocieron a sus rivales en el sorteo del pasado jueves y los horarios de competencia se publicaron 24 horas después. Es probable que Dimayor haya apuntado a la suerte para que Conmebol les programara duelos a los dos equipos bogotanos en fechas que no interfirieran, pero no sucedió.

Por el lado Cardenal, tiene que jugar la primera jornada del torneo internacional frente a Peñarol en Bogotá el jueves 9 de abril a las 9:00 p.m. Si el derbi se mantuviera como está programado, los dirigidos por Pablo Repetto tendrían menos de 48 horas de descanso antes de medirse al cuadro albiazul.

Para el caso del Embajador, el problema radica con respecto a la segunda jornada de la Copa Sudamericana, la cual lo enfrenta como local a Boston River de Uruguay el martes 14 de abril a las 5:00 p.m. El inconveniente sería solamente de horario, pues hay 71 horas antes del juego en cuestión.

Partidos de Millonarios y Santa Fe cercanos al derbi

O’Higgins vs Millonarios | martes, 7 de abril, 7:00 p.m.

Santa Fe vs Peñarol | jueves, 9 de abril, 9:00 p.m.

Millonarios vs Santa Fe | sábado, 11 de abril, 6:10 p.m.

Millonarios vs Boston River | martes, 14 de abril, 9:00 p.m.

Corinthians vs Santa Fe | miércoles, 15 de abril, 7:30 p.m. (hora colombiana).

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