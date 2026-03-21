¿Quién recibe hasta 11,600 pesos por las Becas Bienestar en abril 2026? Todo sobre el pago doble

Dependiendo del nivel educativo y del tipo de beca, aunque no todos los estudiantes recibirán esta cantidad, sí existe un grupo específico que será beneficiado con este ingreso acumulado

¿Quiénes reciben este pago doble en abril? | @bbienestarmx

Miles de estudiantes en México recibirán un apoyo económico mayor al habitual durante abril de 2026, como parte de los programas sociales del Gobierno Federal. Este pago doble de las Becas Bienestar ha generado gran interés, especialmente entre beneficiarios que buscan saber si forman parte de este depósito extraordinario.

La dispersión de recursos contempla montos que pueden alcanzar hasta 11,600 pesos, dependiendo del nivel educativo y del tipo de beca. Aunque no todos los estudiantes recibirán esta cantidad, sí existe un grupo específico que será beneficiado con este ingreso acumulado correspondiente a más de un bimestre.

¿Por qué habrá pago doble de las Becas Bienestar en abril 2026 y quiénes lo reciben?

El pago doble se debe a un ajuste en el calendario de depósitos, generalmente relacionado con procesos administrativos o periodos electorales. En este caso, el adelanto busca evitar retrasos en la entrega de apoyos, asegurando que los beneficiarios cuenten con sus recursos en tiempo y forma.

Los principales beneficiarios de este pago acumulado son estudiantes inscritos en programas como la Beca Benito Juárez en nivel medio superior y superior, quienes reciben depósitos bimestrales. Aquellos que no cobraron en el periodo anterior o que recibirán adelanto son quienes verán reflejado el monto doble en abril.

¿De cuánto será el pago doble para estudiantes en abril 2026?

El monto del pago doble varía según el nivel educativo del beneficiario. En educación media superior, la beca bimestral ronda los 2,900 pesos, por lo que el pago acumulado podría alcanzar aproximadamente 5,800 pesos.

Por otro lado, en el nivel superior, como el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, el apoyo bimestral es mayor, alcanzando cerca de 5,800 pesos por periodo, lo que significa que con el pago doble se podrían recibir hasta 11,600 pesos en abril de 2026.

¿Cuándo pagan el monto doble por la Beca Bienestar? Esto sabemos de las fechas

Las fechas de depósito suelen organizarse de manera escalonada, tomando en cuenta la primera letra del apellido de los beneficiarios. Para abril de 2026, se espera que los pagos comiencen durante la primera quincena del mes, aunque las autoridades pueden ajustar el calendario.

Se recomienda a los estudiantes mantenerse atentos a los canales oficiales, ya que ahí se publican las fechas exactas y cualquier cambio en la dispersión. El depósito se realiza directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales para recibir el pago doble.

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