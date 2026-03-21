José Juan Prieto lidera el 1-3 de México en la ruta sub 23 del Panamericano de Ruta Montería 2026

México domina el Panamericano de ciclismo sub 23: José Juan Prieto gana el oro y José Antonio Prieto el bronce tras un sprint cerrado

Los hermanos mexicanos ocupan el podio en Colombia | @ucmex_oficial

México firmó una actuación de alto impacto en la prueba de ruta sub 23 del Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026, luego de que José Juan Prieto se quedara con la medalla de oro y su hermano José Antonio Prieto asegurara el bronce en una definición que se resolvió en el sprint. El resultado oficial marcó 3:43:39 para el campeón mexicano, con el colombiano Cristian Vélez en segundo y el también mexicano José Antonio Prieto en tercero, todos con el mismo registro. La jornada de este sábado 21 de marzo se disputó en Cereté, dentro del calendario continental que se celebra en Montería y Córdoba del 16 al 22 de marzo.

La ruta varonil sub 23 un trayecto de 160.8 kilómetros, repartido en 12 vueltas a un circuito de 13.4 kilómetros, un trazado que terminó por empujar la carrera hacia un embalaje masivo. José Juan Prieto apareció en el momento exacto, cuando la competencia exigía potencia y lectura de carrera en los metros finales..

La carrera presentó un perfil llano, sin grandes puertos, lo que dejaba casi todo servido para una definición entre especialistas en velocidad. Bajo esas condiciones, el cierre favoreció a los sprinters, y México respondió con precisión: colocó a dos corredores en el podio y definió la competencia con autoridad en el último esfuerzo.

El dinal no defraudó en cuanto a velocuidad, con varios intentos por romper el orden del pelotón en el cierre, aunque ninguno prosperó antes del remate definitivo. Ahí, el mexicano encontró el espacio y lanzó el ataque que lo llevó a lo más alto del podio panamericano.

El desenlace también retrató la dureza de la prueba. Los primeros 29 corredores cruzaron con el mismo tiempo del ganador, una señal de lo cerrada que fue la pelea por las medallas y de lo milimétrico del sprint. Detrás del podio, el venezolano Arlex Méndez terminó cuarto, mientras que el argentino Facundo Ambrosi cerró el top 5, ambos igualmente con 03:43:39, según el documento oficial de resultados.

Además del oro de José Juan Prieto y el bronce de José Antonio Prieto, México consolidó su gran participación con la novena posición de Sebastián Ruiz, con el mismo tiempo del grupo puntero, mientras que Jesús Uriel Chaparro fue 36°, a 20 segundos. Ese rendimiento reforzó la presencia del equipo mexicano en una competencia donde la disputa por el control de la carrera tuvo como protagonistas centrales a México y Colombia.

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