Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov en vivo: fecha, hora, cartelera completa y dónde ver la pelea por el peso pesado

Makhmudov aparece como un rival de riesgo por su potencia y su capacidad de resolver peleas

Tyson Fury regresa a los encordados este sábado | Reuters/Andrew Couldridge

El peso pesado vuelve a colocarse bajo los reflectores con el regreso de Tyson Fury, quien este sábado 11 de abril subirá al ring para enfrentar a Arslanbek Makhmudov en Londres. La función se llevará a cabo en el Tottenham Hotspur Stadium y representa una cita relevante para el británico, que vuelve a pelear tras el duro golpe que significaron sus derrotas ante Oleksandr Usyk.

Fury llega a esta velada con la presión de responder en un momento clave de su carrera, mientras que Makhmudov aparece como un rival de riesgo por su potencia y su capacidad de resolver peleas antes del límite. El choque reúne dos trayectorias distintas, pero con un mismo objetivo: ganar terreno en una de las divisiones más observadas del boxeo mundial.

Fury vs Makhmudov en directo: ¿Cuándo y a qué hora es la pelea de box por el peso pesado?

La pelea entre Tyson Fury y Arslanbek Makhmudov se disputará el sábado 11 de abril de 2026 en Londres. La cartelera principal comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que las preliminares arrancarán desde las 8:30 horas, por lo que la actividad comenzará desde temprano para los aficionados en nuestro país.

En cuanto al combate estelar, el horario estimado para la salida de ambos peleadores al ring ronda las 15:30 horas, tiempo del centro de México. Ese horario puede modificarse según la duración de las peleas previas, por lo que la recomendación es seguir la función completa desde el arranque de la cartelera principal.

¿Dónde ver la pelea de box entre Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov?

La función se podrá seguir en vivo a través de Netflix, plataforma que tendrá la transmisión global del evento sin costo extra para quienes ya cuentan con suscripción activa. La velada forma parte de la apuesta de la compañía por eventos deportivos en directo, ahora con una función de alto perfil desde Reino Unido.

Además del combate principal, las preliminares tendrán cobertura digital en los canales vinculados al evento, por lo que la audiencia podrá acompañar el desarrollo de toda la cartelera desde las primeras peleas hasta el cierre con Fury y Makhmudov en el ring.

Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov: cartelera completa

La pelea estelar será Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov en peso pesado. La función principal también incluye el combate entre Conor Benn y Regis Prograis, además del cruce entre Jeamie Tshikeva y Richard Riakporhe por el campeonato británico de peso pesado, junto con el duelo de Frazer Clarke ante Justis Huni.

En la cartelera preliminar aparecen Simon Zachenhuber vs Pawel August, Breyon Gorham vs Eduardo Costa, Mikie Tallon vs Leonardo Blanc, Felix Cash vs Liam O’Hare, Héctor Lozano vs Sultan Almohammed y Elliot Whale vs Tom Hill. La programación tuvo algunos ajustes en días recientes, por lo que este listado corresponde a la versión más actual del evento.

Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov | Peso pesado.

Conor Benn vs Regis Progress | Peso welter.

Jeamie Tshikeva vs Richard Riakporhe | Campeonato británico del peso pesado.

Justin Huni vs Frazer Clarke | Peso pesado.

Troy Williamson vs Simon Zachenhuber | Peso supermedio.

Breyon Gorham vs Eduardo Costa | Peso superligero.

Mike Tallon vs Cristopher Ríos | Peso mosca.

Felix Cash vs Liam O’Hare | Peso medio.

Sultan Almohammed vs Héctor Ávila | Peso super pluma.

Elliot Whale vs Tom Hill | Peso welter.

Tyson Fury: ¿Cómo llega a la pelea por el peso pesado?

Tyson Fury se presenta con marca de 34 victorias, dos derrotas y un empate, además de un recorrido que lo mantiene como uno de los nombres más reconocidos del boxeo moderno. Sin embargo, esta pelea tiene un valor especial porque llega después de una etapa en la que incluso se habló de retiro, lo que convierte su regreso en uno de los grandes temas alrededor de la función.

Pelear en casa también añade presión y expectativa para el británico, que busca demostrar que todavía tiene argumentos para competir al máximo nivel. Una victoria lo mantendría en el radar de posibles combates grandes dentro de la división, mientras que un tropiezo volvería a abrir preguntas sobre su futuro inmediato.

Arslanbek Makhmudov: así llega a disputar el peso pesado

Makhmudov afronta esta pelea con récord de 21 victorias y dos derrotas, respaldado por una reputación construida a base de nocauts y presión ofensiva. Su perfil lo convierte en un adversario incómodo para cualquier peso pesado, ya que suele imponer fuerza desde los primeros episodios y castiga cuando encuentra espacios.

Para el peleador ruso-canadiense, la cita en Londres representa la mayor vitrina de su carrera. Derrotar a Fury lo colocaría en una posición mucho más fuerte dentro del panorama internacional, por lo que llega ante una oportunidad que puede cambiar por completo su lugar en la división.

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