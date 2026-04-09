Costa Rica vs Islas Caimán, en vivo: horario y dónde ver el Concacaf Women’s Championship

Partido clave para las aspiraciones de Costa Rica y con Guatemala muy atento.

Costa Rica vs Islas Caimán, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Costa Rica se enfrenta a Islas Caimán este viernes 10 de abril de 2026 en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, en un partido correspondiente a la jornada 3 del Concacaf Women’s Championship, donde las ticas están obligadas a ganar y sumar la mayor cantidad de goles posibles. Con la clasificación del grupo todavía abierta y Guatemala liderando con paso perfecto, este duelo será clave para definir el panorama de cara al cierre de la fase de grupos. Aquí te contamos el horario y dónde ver Costa Rica vs Islas Caimán en vivo.

Guatemala se mantiene como líder con 9 puntos, luego de ganar sus tres compromisos ante Bermuda (4-1), Granada (6-0) e Islas Caimán (13-0), logrando una impresionante diferencia de gol de +22 bajo la dirección técnica de la mexicana Karla Maya. Ese rendimiento obliga a Costa Rica a no solo ganar sus partidos, sino también a cuidar cada detalle, ya que la diferencia de goles podría ser determinante en la pelea por el primer lugar.

Por su parte, Costa Rica ocupa la segunda posición con 6 puntos y +9 en la diferencia de gol, tras vencer a Granada (2-1) y golear 8-0 a Bermuda. El partido ante Islas Caimán aparece como una oportunidad ideal para seguir sumando y recortar distancia, considerando que en la jornada 4 las ticas cerrarán la fase de grupos ante Guatemala en condición de local. Como solo el primer lugar del grupo avanzará para unirse a Estados Unidos y Canadá en el Campeonato W, los goles que Costa Rica logre ante Caimán serán claves para saber si en el último partido le alcanzará con un empate o si necesitará ganar sí o sí.

Costa Rica Femenil vs Islas Caimán: ¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan por la jornada 3 de las eliminatorias Concacaf?

El encuentro entre Costa Rica e Islas Caimán está programado para el viernes 10 de abril a las 18:00 horas y se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto.

¿Quiénes son las convocadas de Costa Rica para este partido oficial de la selección femenil?

Las elegidas de Lindsay Camila en la Selección de Costa Rica para los duelos ante Islas Caimán y Guatemala son las siguientes:

Daniela Solera | Mazatlán (México)

| Mazatlán (México) Dayana Pérez | Alajuelense

| Alajuelense Noelia Bermúdez | Alajuelense

| Alajuelense Fabiola Villalobos | Alajuelense

| Alajuelense Gabriela Guillén | Alajuelense

| Alajuelense Daniela Cruz | Saprissa

| Saprissa Marian Solano | Herediano

| Herediano María Paula Coto | Alajuelense

| Alajuelense Mariana Benavides | Millonarios (Colombia)

| Millonarios (Colombia) Stephannie Blanco | Real Oviedo (España)

| Real Oviedo (España) Valeria Del Campo | Rayadas (Mexico)

| Rayadas (Mexico) Alexandra Pinell | Alajuelense

| Alajuelense Gloriana Villalobos | Saprissa

| Saprissa Katherine Alvarado | Saprissa

| Saprissa Priscilla Rodríguez | Saprissa

| Saprissa Raquel Rodríguez | Kansas City Current (USA)

| Kansas City Current (USA) Sheika Scott | Paris FC (Francia)

| Paris FC (Francia) Ana Gilbertson | Sporting FC

| Sporting FC Alexa Herrera | Atlético de San Luis (México)

| Atlético de San Luis (México) Cristel Sandí | Real Estelí (Nicaragua)

| Real Estelí (Nicaragua) María Paula Salas | Fenerbahce (Turquía)

| Fenerbahce (Turquía) Melissa Herrera | Olympique Marsella (Francia)

| Olympique Marsella (Francia) Priscila Chinchilla | Atlético de Madrid (España)

¿Quién transmite en vivo el Costa Rica vs Islas Caimán y dónde ver por TV y streaming?

El encuentro entre Costa Rica e Islas Caimán lo podrás seguir en vivo y en directo en ESPN y en Disney+ Premium.

¿Cuál es el formato del Concacaf Women’s Championship?

La eliminatoria actual reúne a 29 selecciones divididas en seis grupos y solo las ganadoras de cada sector avanzan al Concacaf W Championship 2026. México comparte el Grupo A con Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos y Canadá entran directo al campeonato final por ser las dos selecciones mejor rankeadas de la región.

Después de esta fase llegará el Concacaf W Championship de noviembre de 2026, que tendrá un formato de eliminación directa. El torneo se jugará con cuartos de final, play in, semifinales, partido por el tercer lugar y final; además, los ganadores de cuartos asegurarán boleto al Mundial Femenil de Brasil 2027, los perdedores pasarán a un repechaje interno por plazas al intercontinental playoff, y las finalistas obtendrán pase a los Juegos Olímpicos de Los <angeles 2028. Si Estados Unidos llega a la final, la segunda plaza olímpica de Concacaf será para el ganador del juego por el tercer puesto.

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