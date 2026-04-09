Thunder arrasa y asegura el mejor récord de la NBA rumbo a playoffs

Oklahoma City derrota a Clippers en un partido en el que Chet Holmgren encabezó la ofensiva con 30 puntos

El Thunder asegura ser el mejor sembrado de la NBA | IMAGN IMAGES via Reuters

El Oklahoma City Thunder aseguró el mejor récord de la temporada regular de la NBA, tras imponerse 128-110 a Los Angeles Clippers, en un partido donde el equipo consolidó su posición de cara a los playoffs.

Chet Holmgren encabezó la ofensiva con 30 puntos y 14 rebotes, mientras que Shai Gilgeous-Alexander sumó 20 unidades y 11 asistencias. Jalen Williams también aportó con 18 puntos en un encuentro que permitió al Thunder alcanzar marca de 64-16 y garantizar la ventaja de local durante toda la postemporada.

El equipo de Oklahoma City extendió su racha positiva al sumar siete victorias consecutivas y 19 triunfos en sus últimos 20 partidos, resultado que le aseguró el primer lugar de la Conferencia Oeste por tercera campaña consecutiva. Además, el conjunto mantiene un registro destacado en las últimas dos temporadas, con 132 triunfos acumulados, una de las cifras más altas en ese lapso dentro de la historia de la liga.

El entrenador Mark Daigneault señaló que el cierre de la temporada regular no influirá directamente en la siguiente fase. “Ahora obviamente vamos a los playoffs y es un nuevo comienzo. Esto no se traslada, pero es bueno tener la localía. Y es bueno tener un poco de inercia de la temporada”, comentó.

El partido se inclinó desde la primera mitad, donde Holmgren anotó 24 puntos y permitió que su equipo tomara una ventaja amplia en el marcador. Oklahoma City registró un alto porcentaje de efectividad en tiros de campo y limitó las opciones ofensivas del rival, que no logró puntos en transición.

Por parte de los Clippers, Kawhi Leonard terminó con 20 puntos y Brook Lopez añadió 16. El equipo de Los Ángeles se mantiene en la pelea por la clasificación, ubicado en la octava posición de la Conferencia Oeste, con la necesidad de asegurar su lugar en los últimos encuentros de la temporada regular.

El conjunto angelino ha mantenido un registro competitivo en los últimos meses, pero aún requiere resultados para definir su posición final. Su siguiente compromiso será ante Portland, en un duelo que puede definir su ubicación en la tabla y su camino en el torneo de play-in.

En el apartado individual, Gilgeous-Alexander alcanzó al menos 20 puntos por 141 partidos consecutivos, mientras que Leonard llegó a 56 encuentros seguidos con esa cifra. Ambos jugadores mantienen constancia en su producción ofensiva en el cierre de la temporada.

Con este resultado, Oklahoma City se perfila como uno de los equipos a seguir en la postemporada, mientras que los Clippers deberán resolver su clasificación en los últimos partidos del calendario.

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