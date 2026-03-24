Oswaldo Sánchez y Djalminha, las nuevas leyendas para el México vs Brasil en el Azteca

A menos de un mes para llevarse a cabo el partido siguen saliendo nombres de exfutbolistas a participar en el compromiso

Oswaldo Sánchez formará parte de las leyendas de México ante Brasil | Imago7

El partido de leyendas entre México y Brasil del próximo 19 de abril sumó nuevos nombres a su cartel con la revelación de Oswaldo Sánchez y Djalminha como parte del evento que se disputará en el inmueble identificado en el comunicado como Estadio Banorte. La presentación de ambos exfutbolistas marcó una nueva etapa en la promoción del encuentro, que reunirá a figuras de las dos selecciones.

La organización también confirmó la presencia de Ricardo Osorio y Juninho Paulista, con lo que la lista de convocados siguió creciendo a menos de un mes del compromiso. El anuncio reforzó la expectativa en torno a un partido que busca reunir a varios nombres ligados a distintas etapas de México y Brasil.

En el caso del equipo mexicano, la aparición de Oswaldo Sánchez colocó de nuevo en el foco a uno de los exporteros con más presencia en la selección nacional, mientras que del lado brasileño Djalminha apareció como uno de los nombres que se integran al grupo sudamericano para esta edición. Ambos fueron colocados como parte central de esta nueva revelación.

Oswaldo Sánchez incluso acompañó el anuncio con un mensaje sobre el significado del encuentro. El exguardameta señaló que volver a la cancha para enfrentar a Brasil tiene un sentido distinto y que el partido representa un puente con la afición que acompañó a esa generación en distintos momentos.

La convocatoria mexicana ya contaba con nombres como Rafa Márquez, Andrés Guardado, Pavel Pardo, Jared Borgetti, Miguel Layún, Oribe Peralta, Chuy Corona, Paco Palencia y Cuauhtémoc Blanco. En el conjunto brasileño también estaban confirmados Edmilson, Ronaldinho, Kaká, Marcelo, Adriano, Maicon, Aldair, Giovanni Silva y Lucio.

Con esta nueva tanda de anuncios, el evento superó la barrera de los 20 exjugadores confirmados para el encuentro del 19 de abril. La organización informó además que la venta de boletos sigue disponible a través de Fanki y su aplicación oficial, en medio de una demanda que avanzó conforme se dieron a conocer más participantes.

El comunicado también indicó que el estadio se encuentra en la etapa final de preparación, luego de la difusión de imágenes del recinto remodelado y de pruebas de audio y logística. Ese avance forma parte del contexto con el que se impulsa este partido, programado como una experiencia previa al Mundial de 2026.

La revelación de Oswaldo Sánchez y Djalminha colocó un nuevo acento en la promoción del México vs Brasil Leyendas. A menos de un mes del silbatazo inicial, la organización continuó utilizando los anuncios de figuras para dar forma a un cartel que reunirá a referentes de ambas selecciones en uno de los partidos programados para abril en la Ciudad de México.

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