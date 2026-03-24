No jugó con Saprissa… pero viajó con Nicaragua: el caso Bancy Hernández genera polémica

El cuerpo técnico de Medford consideró que no estaba en condiciones para competir y optó por resguardarlo pero él decidió acompañar a la selección.

Bancy Hernández viajó con Nicaragua | X: @SaprissaOficial

La ausencia de Bancy Hernández en el último partido de Saprissa volvió a poner el foco en su estado físico. El extremo no fue convocado para el duelo ante San Carlos luego de sufrir un desgarro en el isquiotibial en el encuentro previo, lo que encendió las alertas dentro del club.

Desde la institución se tomó la decisión de no arriesgar al jugador. El cuerpo técnico consideró que no estaba en condiciones para competir y optó por resguardarlo, con el objetivo de evitar una recaída y respetar el proceso de recuperación.

Viaje con Nicaragua y contradicciones

Sin embargo, el escenario cambió poco después. A pesar de la lesión, Hernández viajó para integrarse a la selección de Nicaragua, que tiene programado un amistoso internacional frente a Rusia en los próximos días.

Esta situación generó cuestionamientos, ya que el futbolista no fue considerado apto para jugar con su club, pero sí se sumó a su selección. La decisión abre dudas sobre su estado físico real y el manejo de su recuperación.

Otro aspecto relevante es el tiempo de recuperación. Un desgarro en el isquiotibial suele requerir varias semanas, y en este caso el margen entre la lesión y su viaje ha sido corto, lo que podría implicar riesgos físicos.

Para Saprissa, la situación representa una baja sensible en un tramo importante de la temporada. El equipo pierde una alternativa en ataque mientras el jugador se encuentra con su selección nacional.

El desarrollo del amistoso ante Rusia será clave para evaluar su evolución. Su participación o ausencia en ese partido podría dar señales más claras sobre su condición actual.

De cara al futuro inmediato, la prioridad será su recuperación completa. El caso de Bancy Hernández expone la necesidad de coordinación entre clubes y selecciones para evitar complicaciones físicas en los jugadores.

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