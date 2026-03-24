Erick Portillo alza la voz: “No todo es fútbol. Hay otros deportes donde ponemos el nombre de México en alto”

Erick Portillo regresa a México tras lograr una histórica plata mundial y apunta a lo más alto rumbo a Los Angeles 2028

Gran recepción en el aeropuerto capitalino para el chihuahuense Erick Portillo, por su medalla de plata en el salto de altura del Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo 2026 celebrado en Polonia. Su novia Diana, su hermano Jair, su entrenador Lázaro Paz Martínez, amigos y compañeros le dieron una cálida bienvenida al saltador mexicano por el segundo lugar de la prueba conseguido con un salto de 2.30 metros.

A su llegada, Portillo no ocultó su emoción por el logro obtenido, el cual calificó como un momento que aún sigue asimilando. “La verdad fue algo muy bonito… lo sigo disfrutando muchísimo. Apenas me está cayendo el veinte de que es una medalla histórica para México”, expresó a su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX, destacando el trabajo realizado junto a su equipo.

El mexicano reveló que su clasificación al Mundial estuvo en duda hasta el último momento, lo que hace aún más relevante su resultado. “Sí, la verdad me pone muy feliz eso, porque justo al mundial nada más vamos los mejores 12 del mundo. Estuve las últimas dos semanas entre adentro y afuera. De último momento, la verdad entré así de panzazo en último lugar. Nadie se esperaba este resultado de mí. De hecho, todos mis compañeros estaban muy felices por mí, y sorprendidos, porque me dijeron ¿cómo entraste en último lugar y ahorita estás dentro de las medallas?, y yo uff así tenía que ser”, señaló, recordando cómo pasó de estar al límite a convertirse en subcampeón mundial.

El saltador mexicano también destacó que este resultado le ha dado confianza para competir al más alto nivel, especialmente de cara al ciclo rumbo a Los Angeles 2028. “Me dio mucha felicidad y mucha confianza saber que soy el segundo mejor del mundo; no quiero bajar de ahí”, afirmó, dejando claro que su objetivo es mantenerse entre la élite del salto de altura.

En cuanto a sus metas, el atleta fue contundente al señalar que busca mejorar su marca en el corto plazo. “Es mi objetivo principal ahorita. En el ranking mundial, el que más ha saltado es un checo con 2.32 y después le sigo yo con 2.30. Tengo mucha confianza el saber que ahorita soy el segundo mejor del mundo y, bueno, obviamente, no quiero bajar de ahí, a seguir así hacia Los Angeles 28”, explicó, consciente de que esa cifra lo pondría en la pelea directa por el primer lugar a nivel mundial.

El chihuahuense también aprovechó el momento para enviar un mensaje a la afición mexicana, pidiendo mayor atención a otras disciplinas deportivas. “Todo mundo, yo sé que está centrado en el fútbol, y, pues, decirle a todo México, que no todo es fútbol. También hay otros deportes que ponemos el nombre de México en alto. Ahorita estoy muy alegre de que se pueda dar la visibilidad al atletismo, como se está haciendo ahorita. Y es lo mismo que les mencionaba ahorita estoy dimensionando apenas lo que logré para México y lo que significa para México y, pues, obviamente, para mí también”, comentó, resaltando la importancia de visibilizar el atletismo.

Finalmente, Portillo adelantó que tomará unos días de descanso antes de retomar su preparación con miras a competencias internacionales como la Diamond League, además de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde es uno de los favoritos. “Ahora toca disfrutar y seguir trabajando… sueño con un oro mundial y una medalla olímpica”, concluyó.

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