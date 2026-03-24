Nicolás Otamendi, cada vez más cerca de River Plate

El defensa central de la selección argentina, que no renovará su vínculo con Benfica, se encuentra en la mira del equipo Millonario

Nicolás Otamendi no le cierra la puerta a River. | Reuters

Por Charly Siffredi

El nombre de Nicolás Otamendi volvió a quedar ligado a River Plate. El defensor argentino, hoy en Benfica, fue consultado en su llegada al país para sumarse a la fecha FIFA de marzo y dejó una respuesta que reactivó la expectativa en Núñez: reconoció que su contrato con el club portugués termina en junio y evitó descartar un posible paso al equipo argentino.

La declaración llegó en un momento puntual para River, que desde principios de marzo tiene a Eduardo Coudet como entrenador. Ante la consulta por una eventual llegada al club, Otamendi marcó distancia de cualquier negociación cerrada, pero tampoco bajó la persiana. “Al Chacho lo conocí una vez, no quiero agregar palabras extras”, dijo primero. Después, al hablar de su situación, soltó una frase breve que alcanzó para instalar otra vez el tema: “Tengo contrato con Benfica y finaliza en junio… veremos”.

La referencia al final de su vínculo no es un detalle menor. Benfica anunció en junio de 2025 la renovación del central por una temporada, con vigencia hasta junio de 2026. Sin embargo, la posibilidad de verlo con la camiseta de River no es nueva. En octubre de 2024, el propio jugador admitió que sigue de cerca al club, que mira sus partidos y que tiene relación con gente de la institución. En esa charla también dejó en claro que prefería no generar una expectativa que no pudiera sostener mientras siguiera ligado a Benfica.

El vínculo emocional con River también quedó expuesto en otras entrevistas. En marzo de 2024, Otamendi reconoció que es hincha del club “desde muy chico”, aunque en ese momento explicó que su realidad familiar y los años que llevaba en Europa hacían más difícil pensar en un regreso al fútbol argentino. Ese contexto ayuda a entender por qué cada declaración suya abre un nuevo capítulo, pero no alcanza todavía para hablar de una operación encaminada.

En lo deportivo, River observa una chance que tendría lógica por jerarquía y por calendario. Otamendi llegará a la parte final de su contrato con 38 años y con una trayectoria que incluye pasos por Vélez, Porto, Valencia, Manchester City y Benfica. Además, sigue en competencia con la selección argentina y mantiene presencia en la élite europea, un punto que también pesó cuando decidió extender su estadía en Portugal hasta 2026.

Por ahora, el escenario es este: River tiene nuevo entrenador, Otamendi queda libre a mitad de año europeo y el futbolista no cerró la puerta. No hay confirmación de una negociación formal, pero sí una combinación de señales que vuelve a poner su nombre en el centro de la escena. En Núñez lo siguen de cerca; del lado del jugador, la respuesta fue medida, aunque suficiente para que la historia siga abierta.

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