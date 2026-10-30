Kimi Antonelli busca romper un récord de Vettel en México: los 35 campeones de Fórmula 1 y la edad con la que hicieron historia

El piloto de Mercedes necesita apenas dos puntos en México para conquistar su primera corona y convertirse en el campeón más joven de la historia

Antonelli puede hacer historia en México y romper el récord de Vettel. Claro Sports

Kimi Antonelli llega al Gran Premio de la Ciudad de México con la posibilidad de convertirse en campeón mundial de Fórmula 1 por primera vez y hacer historia. El piloto de Mercedes suma 365 puntos después del Gran Premio de Estados Unidos y aventaja por 123 a George Russell. Con cinco carreras todavía por disputarse, necesita apenas dos puntos para asegurar matemáticamente el campeonato.

Si Antonelli consigue la corona en México, con 20 años, se convertirá en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 y superará el récord que Sebastian Vettel estableció en 2010. El Gran Premio de la Ciudad de México se disputará el 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pero, ¿qué edad tenían los grandes campeones de la Fórmula 1 cuando conquistaron su primer título? La historia de la categoría muestra campeones que llegaron a la cima en etapas muy diferentes de sus carreras: desde Giuseppe Farina, con más de 43 años, hasta Vettel, quien estableció el récord de precocidad. Este es el recorrido de los 35 campeones mundiales que han conquistado al menos una corona hasta el final de la temporada 2025.

Kimi Antonelli se puede coronar en el GP de México. Claro Sports

Vettel mantiene el récord como campeón más joven

Sebastian Vettel continúa siendo el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1. El alemán aseguró el título de 2010 en el Gran Premio de Abu Dhabi y tenía 23 años cuando conquistó su primera corona. Formula 1 lo reconoce como el piloto que conserva ese récord.

Lewis Hamilton consiguió su primer campeonato en 2008 con 23 años y 300 días, mientras que Fernando Alonso lo hizo en 2005 con 24 años. Max Verstappen se proclamó campeón por primera vez en 2021, con 24 años y 73 días. Emerson Fittipaldi completó el grupo de los primeros campeones jóvenes, al conquistar su primera corona en 1972 con 25 años.

El grupo de campeones que llegó al título antes de cumplir 27 años también incluye a Michael Schumacher, Lando Norris, Niki Lauda y Jacques Villeneuve. Norris se incorporó a esta lista después de ganar el campeonato de 2025 con McLaren, con 26 años y 24 días.

Farina y Fangio llegaron al título después de los 40

En el otro extremo de la clasificación aparecen los primeros campeones de la Fórmula 1. Giuseppe Farina tenía 43 años y 308 días cuando conquistó el campeonato inaugural de 1950, mientras que Juan Manuel Fangio consiguió su primera corona en 1951 con 40 años y 126 días.

Fangio todavía tendría tiempo para establecer otro récord. En 1957 conquistó su quinto campeonato con 46 años y 41 días, una marca que permanece como el récord del campeón de mayor edad en la historia de la categoría. Jack Brabham es el tercero en esa clasificación: ganó su último título en 1966 con 40 años y 155 días.

La edad de los 35 campeones cuando ganaron su primer título

Las edades exactas se contrastaron con registros históricos de los momentos en que cada campeonato quedó asegurado. Formula 1 confirma el listado de campeones y los principales récords históricos; los registros especializados permiten precisar los días en los casos en los que el sitio oficial no muestra ese dato para cada piloto.

Piloto Primer título Edad en su primera corona 1. Giuseppe Farina 1950 43 años y 308 días 2. Juan Manuel Fangio 1951 40 años y 126 días 3. Alberto Ascari 1952 34 años y 21 días 4. Mike Hawthorn 1958 29 años y 192 días 5. Jack Brabham 1959 33 años y 254 días 6. Phil Hill 1961 34 años y 143 días 7. Graham Hill 1962 33 años y 317 días 8. Jim Clark 1963 27 años y 188 días 9. John Surtees 1964 30 años y 257 días 10. Denny Hulme 1967 31 años y 126 días 11. Jackie Stewart 1969 30 años y 88 días 12. Jochen Rindt 1970 28 años 13. Emerson Fittipaldi 1972 25 años y 273 días 14. Niki Lauda 1975 26 años y 197 días 15. James Hunt 1976 29 años y 56 días 16. Mario Andretti 1978 38 años y 194 días 17. Jody Scheckter 1979 29 años y 223 días 18. Alan Jones 1980 33 años y 331 días 19. Nelson Piquet 1981 29 años y 61 días 20. Keke Rosberg 1982 33 años y 293 días 21. Alain Prost 1985 30 años y 224 días 22. Ayrton Senna 1988 28 años y 223 días 23. Nigel Mansell 1992 39 años y 8 días 24. Michael Schumacher 1994 25 años y 314 días 25. Damon Hill 1996 36 años y 26 días 26. Jacques Villeneuve 1997 26 años y 200 días 27. Mika Häkkinen 1998 30 años y 34 días 28. Fernando Alonso 2005 24 años y 59 días 29. Kimi Räikkönen 2007 28 años y 4 días 30. Lewis Hamilton 2008 23 años y 300 días 31. Jenson Button 2009 29 años y 272 días 32. Sebastian Vettel 2010 23 años y 134 días 33. Nico Rosberg 2016 31 años y 153 días 34. Max Verstappen 2021 24 años y 66 días 35. Lando Norris 2025 26 años y 24 días

Jochen Rindt es un caso excepcional: murió el 5 de septiembre de 1970, con 28 años y 140 días. Su campeonato fue confirmado de manera póstuma después de la temporada. Fórmula 1 lo reconoce como el único campeón póstumo de la categoría.

De los veteranos a una generación de campeones cada vez más jóvenes

El recorrido muestra cómo cambió la Fórmula 1 a lo largo de las décadas. Los primeros campeones podían llegar al título después de los 40 años, como Farina y Fangio, mientras que a partir de los años 70 comenzaron a aparecer con mayor frecuencia pilotos que conquistaban el campeonato en la segunda mitad de sus 20.

La tendencia alcanzó un punto de inflexión con Fittipaldi, quien en 1972 se convirtió en el campeón más joven de la historia hasta entonces, con 25 años y 273 días. Después llegaron Alonso, Hamilton, Vettel y Verstappen, quienes fueron reduciendo progresivamente la edad del récord.

En la era moderna, Vettel, Hamilton, Alonso y Verstappen consiguieron su primera corona antes de cumplir 25 años, mientras que Norris lo hizo a los 26. La eventual coronación de Antonelli en 2026 podría llevar todavía más lejos esa tendencia.

Vettel sigue como el campeón más joven de la historia de la F1. Claro Sports

¿Kimi Antonelli puede convertirse en campeón en México?

Kimi Antonelli todavía no es campeón mundial. Después de 18 Grandes Premios, el italiano suma 365 puntos, por 242 de George Russell y 241 de Lewis Hamilton. Formula 1 señala que Antonelli necesita solamente dos puntos para asegurar matemáticamente el campeonato.

La temporada tendrá todavía cinco carreras después de Austin: México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. El Gran Premio de la Ciudad de México se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre, por lo que Antonelli tendrá su primera oportunidad de conquistar el campeonato en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Si el piloto de Mercedes consigue en México los puntos necesarios —es decir, si termina al menos en la novena posición— se proclamará campeón. Incluso si Antonelli no suma, todavía podría asegurar el título si ni George Russell ni Lewis Hamilton ganan la carrera.

De coronarse en el Gran Premio de la Ciudad de México, Antonelli tendrá 20 años y 68 días y desplazará a Sebastian Vettel como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1. La diferencia entre ambos sería considerable: Vettel tenía 23 años cuando conquistó su primera corona en 2010.

México ya ha sido escenario de coronaciones históricas. El Autódromo Hermanos Rodríguez fue testigo de títulos de John Surtees en 1964, Denny Hulme en 1967, Graham Hill en 1968 y Lewis Hamilton en 2017 y 2018. Una eventual coronación de Antonelli añadiría un nuevo capítulo a esa historia.

Por ahora, Lando Norris es el campeón vigente y el 35º piloto que ha conquistado el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Su título de 2025 es el más reciente de una lista que comenzó con Farina hace 76 años.

La historia muestra que no existe una edad única para convertirse en campeón de Fórmula 1. Farina necesitó más de cuatro décadas de vida para conquistar la primera corona; Vettel lo hizo antes de cumplir 24. Ahora Antonelli tiene la posibilidad de romper nuevamente el récord de precocidad y hacerlo, además, en México.