Longines Global Champions Tour Rabat, en vivo la ronda 2

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Longines Global Champions Tour Rabat | Claro Sports

La Global Champions League llega a Rabat para disputar la segunda ronda de la competencia por equipos del Longines Global Champions Tour 2026. Este viernes 30 de octubre, los jinetes y sus caballos afrontarán el recorrido definitivo de la jornada, en una prueba donde cada salto, las penalizaciones y el tiempo serán determinantes para establecer los resultados.

La cita en Marruecos representa la última etapa de la temporada regular de la GCL, por lo que las escuderías buscarán cerrar con un resultado que les permita mejorar su posición de cara a los Playoffs de Riad. Después de la primera ronda, los equipos regresan a la pista con el objetivo de completar sus recorridos con precisión y asegurar el mejor resultado posible.

Rabat se convierte así en un escenario clave para definir la competencia por equipos antes de la fase decisiva de la temporada. La lucha por el triunfo y las posiciones finales marcará esta jornada del circuito internacional de salto ecuestre, por Claro Sports.