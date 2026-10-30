Alajuelense vs Motagua en vivo la semifinal de la Copa Centroamericana 2026: resultado y goles al momento
Sigue en vivo lo mejor del partidazo por un lugar en la final.
¡Lo tuvo Motagua!
Espectacular jugada individual por derecha de Macías, que entra al área y manda un centro para Moya y Batiz, ambos se arrojan a fines de empujarla pero la pelota pasa rozándolos, en la más clara de Motagua.
Primer cambio
Se produce la primera variante del partido y es para Alajuelense, se retira lesionado Matarrita e ingresa en su sitio Pérez.
Alajuelense va, Motagua arriesga
Alajuelense decidió darle la iniciativa a la visita, dejándolo llegar hasta tres cuartos de campo sin presionarlo, buscando recuperar y transicionar rápido a la busca de espacios en ofensiva.
Vaya golpazo para Motagua
El equipo visitante venía realizando todo el desgaste, había contado con dos ocasiones claras de gol, dominaba y jugaba mejor, pero en una contra donde quedaron mal parados terminaron sufriendo el gol, queda ver cómo reaccionan y cómo impacta en los locales, si finalmente toman el protagonismo.
¡GOOOOL DE ALAJUELENSE!
¡En su primera llegada de peligro el local encuentra la ventaja! Luego de una grandísima jugada de Cisneros, remató, Ortíz dio rebote y apareció justo Añor para cazar el rebote y luego definir.
¡Salva Ortega!
Lo decíamos, que Motagua estaba mejor y nuevamente quedó cerca del gol inicial, por medio de un zapatazo de Padilla desde afuera que obligó al portero uruguayo a una salvada providencial.
Motagua va y va
Si bien se esperaba ver a un Alajuelense protagonista, todo ha sido de los hondureños que juegan en campo rival, tienen las llegadas más peligrosas y están más agresivos. Poco de los locales.
¡Uuuuuuuhhhhhh!
¡Casi sorprende! Motagua inició a toda máquina y casi consigue ponerse en ventaja por medio de Moya, quien recibió de Meléndez y casi pone el primero de la jornada. Llamado de atención para los de Alajuelense.
¡Inicio de partido!
Ya juegan por un lugar en la final Alajuelense y Motagua.
Formación confirmada de Alajuelense
Formación confirmada de Motagua
¡Bienvenidos!
Les damos la más cálida y cordial bienvenida al partido entre Alajuelense y Motagua, válido por el juego de vuelta de una de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. En el juego de ida disputado en Honduras no se sacaron ventajas, quedando igualados sin goles por lo que serie quedó abierta y todo se define esta noche.
La semifinal de vuelta se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto, a las 20:00 horas de Costa Rica y Honduras, con transmisión por ESPN y Disney+ en Centroamérica. Los manudos buscarán aprovechar el respaldo de su afición, mientras el Ciclón Azul intentará dar el golpe en territorio costarricense.
¿A qué hora juega Alajuelense vs Motaguay dónde ver el partido hoy 29 de octubre?
Alajuelense recibirá a Motagua este jueves 29 de octubre de 2026, a las 20:00 horas de Costa Rica y Honduras, en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela. El encuentro corresponde a la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 y definirá al segundo finalista del torneo.
Alineaciones para la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana 2026, al momento
Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo; Oscar Padilla, José Reyes; Jefryn Macías, Denis Meléndez, Jesús Batiz; y Rodrigo De Olivera. DT: Javier López.
Alajuelense: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Giancarlo González, Yeison Molina, Ronald Matarrita; Celso Borges, Roan Wilson; Kenyel Michel, Juan Pablo Añor, Jeison Lucumí; y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.
Alajuelense vs Motagua: ¿Quién es favorito para ganar la ida de las semifinales? Pronóstico y momios
Antecedentes Alajuelense vs Motagua, marcadores y últimos resultados en la Centroamericana
30 de septiembre de 2025 | Motagua 1-2 Alajuelense | Cuartos de Final Copa Centroamericana 2025
23 de septiembre de 2025 | Alajuelense 0-1 Motagua | Cuartos de Final Copa Centroamericana 2025
31 de agosto de 2023 | Alajuelense 5-1 Motagua | Copa Centroamericana 2023
29 de septiembre de 2011 | Alajuelense 1-0 Motagua | Concachampions 2011
15 de septiembre de 2011 | Motagua 2-4 Alajuelense | Concachampions 2011
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Alajuelense o Motagua
El club que más veces se coronó campeón de la Copa Centroamericana es la Liga Deportiva Alajuelense, qu ganó cuatro de las cinco ediciones del torneo. Es por ese motivo que entre otros temas, es el gran favorito no solo a quedarse con la serie contra Motagua sino que con llegar a la final para ganar su quinto título.