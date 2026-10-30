Alajuelense vs Motagua en vivo la semifinal de la Copa Centroamericana 2026: resultado y goles al momento

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¡Bienvenidos!

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al partido entre Alajuelense y Motagua, válido por el juego de vuelta de una de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. En el juego de ida disputado en Honduras no se sacaron ventajas, quedando igualados sin goles por lo que serie quedó abierta y todo se define esta noche.

La semifinal de vuelta se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto, a las 20:00 horas de Costa Rica y Honduras, con transmisión por ESPN y Disney+ en Centroamérica. Los manudos buscarán aprovechar el respaldo de su afición, mientras el Ciclón Azul intentará dar el golpe en territorio costarricense.