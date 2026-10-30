Jugando Claro, en vivo | Jueves 29 de octubre

América, Chivas y Cruz Azul luchan por la cima, mientras Pumas se juega la Liguilla y Quiñones y Cristiano brillan en Arabia Saudita

La recta final del Apertura 2026 entra en uno de sus momentos más tensos y Jugando Claro analizará la pelea por el liderato entre América, Chivas y Cruz Azul, tres equipos separados por apenas dos puntos cuando se acerca la Liguilla. Las Águilas siguen en la cima con 28 unidades, pero el empate ante Xolos de Tijuana y una racha de cuatro partidos sin ganar como locales abren preguntas sobre su cierre de torneo.

Detrás aparecen Cruz Azul y Chivas con 26 puntos, por lo que cualquier tropiezo del América puede cambiar el orden de la tabla general. El programa revisará el calendario que le queda a cada uno, qué equipo llega con mejores sensaciones y cuáles son los escenarios que podrían definir al superlíder antes de la fase final.

La lucha no se limita a la parte alta. Pumas ocupa la duodécima posición con 17 puntos y se juega prácticamente sus últimas oportunidades de mantenerse con vida rumbo a la Liguilla. Sin Play In y con solo ocho boletos directos a los cuartos de final, el margen de error para los universitarios es mínimo y cada resultado comienza a tener consecuencias directas.

América, Chivas y Cruz Azul: una pelea cerrada por el liderato

América llega a la Jornada 15 como líder del Apertura 2026 con 28 puntos, pero su ventaja es mínima. El empate ante Tijuana frenó la posibilidad de despegarse y, además, extendió a cuatro partidos su racha sin ganar como local.

Ese contexto mantiene muy cerca a Chivas y Cruz Azul, ambos con 26 unidades, por lo que la pelea por el primer lugar sigue completamente abierta. Una derrota de las Águilas combinada con triunfos de sus perseguidores podría modificar el liderato de inmediato.

En Jugando Claro se analizará qué tan complicado es el calendario restante para cada equipo, qué plantel llega con mayor profundidad y qué tanto puede influir el momento anímico en esta etapa del torneo.

La posición final no es un detalle menor. Terminar más arriba en la tabla puede representar ventaja de localía en las series de eliminación directa, por lo que el cierre del campeonato puede ser determinante incluso para los clubes que ya se encuentran dentro de los primeros lugares.

Pumas se juega sus últimas oportunidades para entrar a la Liguilla

Pumas llega a esta etapa en una situación mucho más comprometida. Los universitarios son duodécimos con 17 puntos y necesitan sumar de manera constante para mantener posibilidades matemáticas de terminar entre los ocho mejores.

La ausencia de Play In modifica por completo el escenario. En este Apertura 2026, solo los primeros ocho equipos clasificarán directamente a los cuartos de final, por lo que no habrá una segunda oportunidad para quienes terminen novenos o décimos.

El problema para Pumas es que ya no depende únicamente de sus propios resultados. Además de ganar, necesita que varios rivales directos pierdan puntos durante las jornadas restantes.

Jugando Claro revisará las combinaciones que todavía mantienen con vida al conjunto auriazul y qué tendría que ocurrir para que alcance un boleto a la fase final.

Julián Quiñones brilla en Arabia Saudita con gol y dos asistencias

El programa también pondrá atención en Julián Quiñones, quien atraviesa un momento destacado en la Saudi Pro League.

El delantero mexicano fue protagonista en la victoria 6-0 del Al Qadisiya sobre Al Riyadh, encuentro en el que aportó un gol y dos asistencias. Su participación volvió a colocarlo como una de las piezas ofensivas más importantes de su equipo.

Su rendimiento también mantiene abierta la conversación sobre su peso en la selección mexicana. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, cada actuación de Quiñones en Arabia Saudita suma argumentos en la competencia por un lugar dentro del ataque del Tricolor.

En Jugando Claro se analizará si su nivel actual puede traducirse en mayor protagonismo con México y qué papel podría desempeñar dentro del esquema de la selección.

Cristiano Ronaldo queda a 15 goles de los mil

Otro de los nombres que marcarán el programa será Cristiano Ronaldo, quien continúa acercándose a una cifra que durante años parecía fuera de alcance.

El portugués marcó un triplete en la victoria 5-3 del Al Nassr sobre Al Kholood y llegó a 985 goles oficiales en su carrera.

Con esa cifra, CR7 se encuentra a solamente 15 anotaciones de alcanzar los 1,000 goles oficiales. A sus 41 años, la pregunta ya no es únicamente si podrá llegar, sino cuánto tiempo necesitará para conseguirlo.

Jugando Claro analizará el ritmo goleador que mantiene Cristiano, los partidos que tiene por delante y el significado que tendría convertirse en el primer futbolista de esta era en alcanzar una cifra de esa magnitud.