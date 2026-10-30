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Marquense vs Guastatoya en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Publicado por Santiago Villahoz

Sigue en vivo lo mejor del partido.

Marquense vs Guastatoya, en vivo.
Marquense vs Guastatoya, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Marquense y Guastatoya, válido por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo local llega a este cotejo tras caer derrotado a manos de Cobán Imperial, mientras que los visitantes de una dura derrota a manos del Deportivo Mixco.

Marquense ocupa el sexto lugar con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y seis derrotas. El equipo de Manuel Naya viene de caer 3-1 ante Cobán Imperial como visitante, un resultado que puso fin a una racha de seis partidos sin perder. Los Leones intentarán reencontrarse con el triunfo ante su afición para fortalecer sus aspiraciones de clasificar a la fase final y seguir de cerca a los equipos que marchan arriba.

Por su parte, Guastatoya se ubica en la cuarta posición con 27 unidades, tras ocho triunfos, tres empates y cinco derrotas. El conjunto de Martín García llega después de perder 3-1 ante Mixco como local y acumula cuatro encuentros sin ganar, con dos derrotas y dos empates. Esa caída en el rendimiento llegó después de cuatro victorias consecutivas y le impidió aprovechar sus oportunidades de alcanzar la cima. Ahora, el Pecho Amarillo necesita reaccionar para recuperar confianza y sostenerse entre los protagonistas del campeonato.

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¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense y Guastatoya hoy 29 de octubre de 2026?

El encuentro entre Marquense y Guastatoya será el jueves 29 de octubre a las 20:10 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Marquense y Guastatoya para la jornada 17, al momento

  • Marquense: Gustavo Gutiérrez; Keyner Agustín, Oscar Linton, Fernando Escalante, Gerardo Gordillo; Randall Corado, Christian López, Brandon De León, Denilson Ochaeta, Carlos Santos; y David Grande. DT: Manuel Naya.
  • Guastatoya: Rubén Escobar; Andy Contreras, Carlos Alvarado, Bryan Morales, Herberth Morales, Bryan Lemus; Marlon Sequén, Ariel Lon, José Almanza; Javier Estrada y Víctor Ávalos. DT: Martín García.

Antecedentes del Marquense y Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

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