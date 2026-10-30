Marquense vs Guastatoya en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026
Sigue en vivo lo mejor del partido.
Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Marquense y Guastatoya, válido por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo local llega a este cotejo tras caer derrotado a manos de Cobán Imperial, mientras que los visitantes de una dura derrota a manos del Deportivo Mixco.
Marquense ocupa el sexto lugar con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y seis derrotas. El equipo de Manuel Naya viene de caer 3-1 ante Cobán Imperial como visitante, un resultado que puso fin a una racha de seis partidos sin perder. Los Leones intentarán reencontrarse con el triunfo ante su afición para fortalecer sus aspiraciones de clasificar a la fase final y seguir de cerca a los equipos que marchan arriba.
Por su parte, Guastatoya se ubica en la cuarta posición con 27 unidades, tras ocho triunfos, tres empates y cinco derrotas. El conjunto de Martín García llega después de perder 3-1 ante Mixco como local y acumula cuatro encuentros sin ganar, con dos derrotas y dos empates. Esa caída en el rendimiento llegó después de cuatro victorias consecutivas y le impidió aprovechar sus oportunidades de alcanzar la cima. Ahora, el Pecho Amarillo necesita reaccionar para recuperar confianza y sostenerse entre los protagonistas del campeonato.
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¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense y Guastatoya hoy 29 de octubre de 2026?
El encuentro entre Marquense y Guastatoya será el jueves 29 de octubre a las 20:10 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.
Alineaciones del Marquense y Guastatoya para la jornada 17, al momento
- Marquense: Gustavo Gutiérrez; Keyner Agustín, Oscar Linton, Fernando Escalante, Gerardo Gordillo; Randall Corado, Christian López, Brandon De León, Denilson Ochaeta, Carlos Santos; y David Grande. DT: Manuel Naya.
- Guastatoya: Rubén Escobar; Andy Contreras, Carlos Alvarado, Bryan Morales, Herberth Morales, Bryan Lemus; Marlon Sequén, Ariel Lon, José Almanza; Javier Estrada y Víctor Ávalos. DT: Martín García.