Alfredo Gutiérrez revela la filosofía de Kyle Shanahan y la mentalidad de los 49ers

El ex liniero ofensivo mexicano habló sobre su relación con la organización y los principios que distinguen al equipo dirigido por Kyle Shanahan

El éxito de una franquicia de la NFL no se construye únicamente con talento. Detrás de cinco Super Bowls existe una cultura de trabajo que comienza desde los entrenamientos. Alfredo Gutiérrez conoce esa exigencia de primera mano y, ahora desde una nueva faceta como embajador de los San Francisco 49ers, busca transmitirla a las nuevas generaciones de México.

En entrevista exclusiva con Claro Sports y de cara al próximo partido de San Francisco en la Ciudad de México, el ex liniero ofensivo mexicano habló sobre su relación con la organización y los principios que distinguen al equipo dirigido por Kyle Shanahan, uno de los head coaches más reconocidos de la NFL.

La filosofía de ser un 49er

Es cierto que sólo el hecho de ser parte de una franquicia de la NFL ya es algo histórico para un mexicano, el decir que Alfredo Gutiérrez vistió el jersey de una franquicia cinco veces campeona del Super Bowl es algo extra. Según el ex liniero, en todo momento se siente diferente la filosofía ganadora en la bahía de San Francisco.

“Somos un equipo que entrena de manera muy física, con mucha velocidad. La mentalidad es ser físicos, agresivos, rápidos y estar listos para la oportunidad“, detalló.

La temporada 2026 vuelve a poner a prueba esa capacidad de adaptación. San Francisco llegó a la semana de descanso con marca de 6-1, después de caer 29-20 ante Atlanta, resultado que terminó con su paso invicto. Aun así, el equipo se mantiene en la pelea por la cima de la NFC Oeste.

Además, aunque en su ofensiva destacan nombres como Brock Purdy, Christian McCaffrey y George Kittle, la posición de receptor se ha visto sumamente mermada por las lesiones. Deebo Samuel, Mike Evans, Christian Kirk, De’Zhaun Stribling, Ricky Pearsall y DeMarcus Robinson, los seis receptores que se pensaba completaran la unidad al inicio de la temporada, hoy están lastimados.

“Desde que llegamos a las OTA’s sabemos que la filosofía es entrenar y estar listos para el siguiente jugador, para cuando alguien se lesiona”, destacó Alfredo.

El adentrarse a la mente de Kyle Shanahan

Durante estos años, Shanahan ha podido impactar directamente en dos jugadores mexicanos, Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez.

“Es una persona sumamente inteligente, sumamente detallista. Eso es lo que he aprendido mucho de él: si te enfocas en los pequeños detalles, por más pequeños que sean, hacen una gran diferencia”, explicó Alfredo.

El próximo mes de febrero se cumplirán 10 años de la contratación de Kyle Shanahan como entrenador en jefe del conjunto de la bahía y, a pesar de ya haber viajado al Super Bowl en dos ocasiones, aún no ha podido conseguir su campeonato.

Para Gutiérrez, esa historia no necesariamente representa una deuda, sino parte del aprendizaje que implica competir al máximo nivel.

“Con cada pérdida, con cada fracaso, creo que se aprende mucho. Siento que Shanahan ha aprendido bastante y, con la mentalidad que tiene y la forma en que ve los partidos y ataca, no creo que esté muy lejos de tener esa oportunidad de conseguir su Lombardi”, señaló.

A destacar que Shanahan ya superó a Bill Walsh como el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la franquicia.

Los 49ers vuelven a México y Gutiérrez vivirá una experiencia diferente

El próximo 22 de noviembre, los San Francisco 49ers regresarán a la Ciudad de México para enfrentar a los Minnesota Vikings en el NFL Mexico City Game 2026, correspondiente a la Semana 11 de la temporada.

Para Alfredo será una semana especial, aunque esta vez la vivirá desde una posición distinta. Además de su labor como embajador, tendrá participación en la transmisión en español del equipo, una experiencia que reconoce como un nuevo reto personal.

“Es algo nuevo para mí, algo emocionante, por descubrir. Estoy ansioso por vivir esta experiencia“, comentó.

El exjugador también destacó el cariño que existe entre los integrantes de la organización y la afición mexicana. Incluso recordó que algunos de sus antiguos compañeros suelen contactarlo cuando se acerca la visita a México, ya sea para pedirle recomendaciones o simplemente para organizar una salida.

“Muchos están encantados de poder venir, les gusta mucho estar aquí. A lo mejor me van a mandar un mensaje: ‘¿Qué onda con México? Vamos por unos tacos’“, relató entre risas.

Su nueva función también le permite mantener una relación cercana con la organización y con quienes fueron sus compañeros. Aunque ya no vive el día a día del vestidor, reconoce que todavía se siente parte de una franquicia histórica.

“Lo bonito es recordar lo difícil que fue llegar ahí, lo importante que es estar y reconocer dónde estoy. A veces lo veo muy casual, pero la verdad es algo muy bonito y estoy muy agradecido con la vida por esta oportunidad”, compartió.