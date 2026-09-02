Kawhi Leonard y los Clippers reciben sanciones de la NBA por violar las reglas del límite salarial

La liga determinó irregularidades en ingresos vinculados con Kawhi Leonard y castigó a los Clippers con multas, suspensiones y la pérdida de cinco selecciones del Draft

Leonard y una dura sanción a los Clippers | Imagn Images

Los Angeles Clippers afrontarán consecuencias deportivas y económicas durante los próximos años después de que la NBA concluyera una investigación relacionada con ingresos adicionales recibidos por Kawhi Leonard. La liga determinó que existieron mecanismos fuera del contrato del jugador que infringieron las normas del límite salarial y respondió con la pérdida de cinco selecciones de primera ronda del Draft, además de multas y suspensiones.

El castigo afecta directamente la planificación futura de la franquicia. Los Clippers se quedarán sin sus primeras selecciones del Draft de 2029, 2030, 2031, 2032 y 2033, mientras que la organización deberá cubrir una multa de 30 millones de dólares. Steve Ballmer, propietario del equipo, recibió además una suspensión de un año y otros ejecutivos fueron objeto de medidas disciplinarias.

El origen del caso se remonta a las sospechas surgidas alrededor de la relación contractual de Leonard con la organización. La NBA abrió sus pesquisas después de que se denunciara que el jugador habría recibido 28 millones de dólares mediante una empresa vinculada con Ballmer, operación que generó cuestionamientos sobre si esos recursos representaban una compensación adicional no incluida dentro del salario registrado ante la liga.

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A partir de ahí, la investigación amplió su alcance hacia diferentes negocios relacionados con el jugador. Según la NBA, los Clippers facilitaron que Leonard tuviera acceso a “oportunidades de ingresos” mediante cuatro empresas y participaron para que pudiera establecer acuerdos de patrocinio. La liga consideró que esas acciones formaban parte de un esquema contrario a las disposiciones financieras de la competición.

Las autoridades de la NBA también detectaron pagos de gastos personales correspondientes a Leonard y a miembros de su representación. Otro punto señalado fue la falta de comunicación por parte de los Clippers ante solicitudes realizadas en nombre del jugador por Dennis Robertson, quien se desempeñaba como su representante comercial. Para la liga, la suma de estos elementos constituyó una serie de incumplimientos y no un hecho aislado.

“La investigación reveló un patrón de mala conducta y múltiples violaciones significativas de las reglas por parte de la organización de los Clippers, que ya había infringido las normas sobre elusión del límite salarial”, informó la NBA al presentar sus conclusiones. El antecedente de la franquicia en este tipo de asuntos también quedó señalado dentro de la resolución.

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Leonard tampoco quedó fuera de las medidas disciplinarias. El alero recibió una multa de 700 mil dólares después de que la NBA considerara que las acciones realizadas por Robertson en su representación también infringieron las reglas. La investigación sostiene además que existieron gestiones para que los Clippers colaboraran en la obtención de ingresos adicionales fuera de su vínculo contractual.

Ahora jugador de los Toronto Raptors después de siete temporadas con la franquicia de Los Ángeles, Leonard respondió al fallo y sostuvo que desconocía cualquier intención de evadir las normas. “Firmé mi contrato con los Clippers, así como los acuerdos en cuestión, de buena fe, completamente comprometido a cumplir con mis obligaciones y sin conocimiento de ninguna intención por parte de nadie de eludir el tope salarial”, explicó. El jugador también asumió “la plena responsabilidad por los errores de juicio” cometidos por personas de su entorno.

El expediente deja consecuencias que continuarán mucho después de la salida de Leonard de Los Ángeles. Mientras el jugador inicia otra etapa con Toronto, los Clippers tendrán que afrontar una multa de 30 millones de dólares y, principalmente, cinco años consecutivos sin una selección propia de primera ronda entre 2029 y 2033, una restricción que condicionará sus posibilidades de incorporar talento joven mediante el Draft.

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