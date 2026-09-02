¿Erik Lira todavía puede llegar al Monaco? Carlos Aviña abre la puerta al fichaje del mexicano

El director deportivo del AS Monaco cuenta qué sucedió para que no llegara el centrocampista mexicano al fútbol de Europa y los sacrificios que estaba dispuesto a hacer

Carlos Aviña, director deportivo del AS Monaco, explicó en entrevista con Claro Sports por W Radio qué ocurrió con el fichaje de Erik Lira, una operación que estuvo prácticamente cerrada y que terminó por caerse en las últimas horas del mercado. El dirigente mexicano confirmó que existía un acuerdo entre clubes y también con el futbolista, pero la transferencia dependía de una condición que el conjunto francés no logró resolver a tiempo.

“Sí hubo un acuerdo entre clubes y un acuerdo por nuestra parte con Erik, sí hubo interés, sí fue algo que estuvimos trabajando por varias semanas y desafortunadamente sí fue algo que se cayó en los últimos minutos del mercado”, señaló Aviña. El problema principal estaba en los cupos de jugadores extracomunitarios, ya que el AS Monaco tenía ocupadas las cuatro plazas permitidas y necesitaba liberar una antes de registrar al mediocampista mexicano.

La condición fue conocida por todas las partes desde el inicio de la negociación. “Este acuerdo siempre fue sujeto y siempre hablamos con total transparencia, todos estuvimos bajo el mismo entendido de que era sujeto a que se liberara este cupo”, explicó el director deportivo. Pese a ese escenario, Cruz Azul y Lira decidieron avanzar hasta donde fuera posible con la operación.

El acuerdo había alcanzado un punto avanzado. Los montos de la transferencia estaban definidos, el futbolista tenía preparado su viaje y Cruz Azul incluso permitió que realizara los reconocimientos médicos en México para ahorrar tiempo. “Cruz Azul accedió a que Erik pudiera hacer pruebas médicas en México el lunes al mediodía. Teníamos todo listo. La idea era estar listo para simplemente presionar el botón y activar la transferencia en el momento en el que se liberara el cupo”, reveló Aviña.

La salida que debía generar ese espacio era la de Folarin Balogun al Everton. Sin embargo, la negociación entre el AS Monaco y el conjunto inglés no pudo completarse antes del cierre del mercado francés. “Lo que pasó es que hubo un problema en la negociación que teníamos nosotros con el Everton por Balogun y al final no se pudo hacer en tiempo”, explicó.

El desfase entre las ventanas de Francia e Inglaterra terminó siendo determinante. El mercado francés cerró a las 20:00 horas locales, 12:00 horas del centro de México, mientras que en Inglaterra permaneció abierto cuatro horas más. Esa diferencia redujo el margen de maniobra del AS Monaco y dejó sin tiempo suficiente para concretar la salida de Balogun y posteriormente registrar a Lira.

Aviña destacó que el mediocampista hizo todo lo posible para cumplir su objetivo de llegar al fútbol europeo. El jugador incluso había rechazado propuestas de Emiratos Árabes Unidos mientras esperaba una oportunidad en el Viejo Continente. “Erik, sabiendo los riesgos que había y mostrando la ambición y el deseo que tenía de venir a Europa, intentó todo hasta el final”, aseguró el director deportivo.

El interés del AS Monaco no apareció únicamente por lo mostrado recientemente. Aviña destacó el recorrido de Lira con Cruz Azul, su participación en torneos de Concacaf y su crecimiento con la selección mexicana, incluido su desempeño en el Mundial 2026. “Lo que ha hecho Erik, no solamente en el Mundial, sino lo que viene haciendo ya desde hace varios torneos en México y también a nivel internacional, ha levantado mucho interés, no solamente por nuestra parte, sino en diferentes lugares de Europa”.

El dirigente también confirmó que existieron otros clubes interesados, aunque Lira se inclinó por el proyecto del equipo del Principado. “Erik siempre estuvo muy comprometido con el proyecto. Creo que siempre le gustó la idea de venir a Monaco, obviamente Felipe como entrenador, la idea de juego, la filosofía que tenemos de seguir desarrollando jugadores”, comentó. “Erik eligió la nuestra, desafortunadamente no se pudo dar, pero ojalá en un futuro se pueda dar, ya sea aquí o en otro club”.

La posibilidad de retomar la negociación tampoco está descartada. “La puerta no está cerrada”, aseguró Aviña, aunque reconoció que anticipar lo que puede ocurrir durante el mercado de enero dependerá de múltiples factores. Por ahora, Lira permanecerá con Cruz Azul y buscará mantener su nivel para volver a colocarse en posición de dar el salto a Europa.

De haberse concretado la transferencia, Lira se habría convertido en el segundo mexicano en jugar para el AS Monaco, después de Rafa Márquez. Para Aviña, su caso también refleja una mayor apertura de algunos equipos mexicanos para exportar jugadores. “Entre más mexicanos exitosos haya jugando en Europa, más clubes van a empezar a voltear a ver”, afirmó al mencionar también los casos recientes de Armando González y Sebastián Cáceres.

Finalmente, el director deportivo del AS Monaco destacó un aspecto que considera determinante para que los mexicanos puedan abrirse camino en Europa: la mentalidad. “Erik también estaba dispuesto a sacrificar muchas cosas con tal de venir y eso creo que no se toma en cuenta, pero nosotros como clubes valoramos mucho que haya jugadores que tengan esa mentalidad”. Aviña remató con una valoración sobre el perfil del mediocampista: “Cuando te das cuenta del deseo, de la ambición, del hambre que tiene por venir, eso para mí es un tema diferencial”.

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