El día que Carlos Álvarez enfrentó a México antes de acercarse al América

El mediapunta que está cerca de convertirse en jugador del América enfrentó al Tricolor juvenil en dos amistosos disputados en España durante 2021

Carlos Álvarez durante su paso por las inferiores de España | PHOTOSPORT VIA AFP

Carlos Álvarez está cerca de convertirse en nuevo jugador del América y, aunque su carrera profesional se ha desarrollado en España, ya existe un antecedente que lo conecta con México. El mediapunta formó parte de la selección española sub 19 que enfrentó en dos ocasiones a la selección mexicana sub 20 durante una serie de amistosos celebrados en septiembre de 2021.

El primero de esos encuentros se disputó el 3 de septiembre de 2021 en el Olímpic Camilo Cano. España sub 19 se impuso 5-1 a México sub 20 en un partido que formaba parte de la preparación del combinado europeo rumbo a la fase de clasificación para la Eurocopa de la categoría.

Carlos Álvarez fue titular en aquel compromiso con España y compartió convocatoria con Álex Padilla, guardameta hispano-mexicano que años después sería llamado por la selección mexicana. Padilla, desde entonces ligado al Athletic Club, fue una de las coincidencias alrededor de un partido que enfrentó a jugadores que después tomarían caminos distintos a nivel de selecciones.

Del lado mexicano también había varios nombres que con el tiempo ganaron espacio en el fútbol profesional. En esa convocatoria aparecieron Rodrigo Huescas, Bryan González, Fidel Ambríz y Marcelo Flores, mientras que el equipo era dirigido por Luis Pérez.

👩🏻‍💻 CRÓNICA | La @SeFutbol Sub-19 de Santi Denia golea 5-1 a México en el Olímpico Camilo Cano.



⚽️ 1-0 | Sebastián Yañez (2')

⚽️ 2-0 | Nicolás Serrano (16')

⚽️ 3-0 | Esteban Lozano (63')

⚽️ 4-1 | Alejandro García (72')

⚽️ 5-1 | Miguel Rodríguez (92')



🔗 https://t.co/LL48tzmgFB pic.twitter.com/AoW90TGYjO — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 3, 2021

Dos días después, ambas selecciones volvieron a enfrentarse, esta vez en el Estadio Municipal Guillermo Amor. España volvió a quedarse con la victoria, ahora por marcador de 3-2, en un encuentro más cerrado que el primero.

En ese segundo partido, Carlos Álvarez comenzó en la banca y entró de cambio al minuto 78. Así, el español cerró aquella ventana internacional con participación en los dos compromisos frente a México, país que ahora podría convertirse en el siguiente destino de su carrera profesional.

El recuerdo de esos amistosos toma relevancia cinco años después, cuando Álvarez tiene prácticamente acordada su llegada al América. Héctor Rodas, director deportivo del Levante, confirmó que el futbolista fue traspasado al conjunto azulcrema y que únicamente quedan pendientes algunos asuntos antes de que el movimiento pueda hacerse oficial.

La operación entre América y Levante se habría cerrado en 5.5 millones de euros más variables, mientras que el jugador firmaría por tres temporadas. Álvarez, formado en las categorías inferiores del Sevilla, llegó al Levante en 2023 y antes de cumplir 23 años alcanzó los 100 partidos oficiales con el club, con 14 goles y 14 asistencias.

Ahora, aquel cruce juvenil con México aparece como un antecedente previo a su posible llegada a la Liga MX. En 2021 enfrentó al Tricolor con la camiseta de España; en 2026, salvo que surja un cambio de última hora, el mediapunta se prepara para iniciar una nueva etapa en el país como jugador del América.

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