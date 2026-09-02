¡Pegada increíble! Camilo Durán marca un golazo en el triunfo del Celtic ante el Aberdeen

El delantero marca su tercer gol en el campeonato liguero, además de ejecutar una asistencia en el triunfo válido por la quinta fecha.

Camilo Durán anota con el Celtic | REUTERS

Camilo Durán ha dinamizado el ataque del Celtic. Después de figurar como una de las revelaciones con el Qarabag, la temporada pasada, recaló en el campeón escocés y se ha convertido en figura clave durante el inicio de campaña. Tuvo un durísimo tropiezo al quedar por fuera de la Champions League, pero al menos se mantiene con puntaje perfecto en la liga de su país.

En efecto, el samario de 24 años volvió a guiar una nueva victoria para The Bhoys frente al Aberdeen. Su equipo venció 3-0 para mantenerse con 12 puntos de 12 posibles en la cima de la tabla de posiciones. Como si fuera poco, se encargó de romper el cero y marcar el camino de la cosecha positiva.

Durán anotó su golazo a los 14 minutos, mientras que Benjamin Nygren alargó la cuenta a los 34′. Ya para cerrar con broche de oro, al 45+1′, Huyn-jun Yang logró sacarle provecho a una asistencia del cafetero. Salió del campo a los 75′ por Shumaira Mhueka, en un segundo tiempo más de trámite.

El bombazo de Camilo Durán

Todo nació de una recuperación en campo rival. Bygren, el autor del segundo gol, le sirvió el pase a Durán desde la izquierda al medio. El cafetero tuvo un excelente control de balón, hasta que se animó a sacar el potente disparo que provocó el deleite de los hinchas en el Celtic Park de Glasgow.

El delantero sacó a pasear al hombre que lo referenciaba, llegando al borde del área para lanzar un potente latigazo de pierna zurda. La pelota tomó una violenta potencia, al punto de casi romper las redes del arco rival. Gran recurso de Durán, quien llegó a su tercera anotación en la Liga de Escocia.

🇨🇴 ⚽️ Gol de Camilo Durán para el que sería el 1-0 de Celtic frente a Aberdeen en Escocia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Que riflazo le metió a esa pelota !!!



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Ese no fue su único aporte. Durán cocinó un pase quirúrgico que se tradujo en la tercera diana del cotejo. Altísima calificación del delantero, quien llegó a su quinto gol y segunda asistencia en tan solo seis partidos disputados oficialmente con el Celtic.

Buenas impresiones deja su arranque de temporada, pisando fuerte para entrar en las opciones de una convocatoria a Selección Colombia. Por lo pronto, el Celtic jugará su próximo partido fuera de casa, el sábado 5 de septiembre, frente al St. Mirren por la fecha 6 del torneo liguero.

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