Lautaro Martínez cierra la puerta al Barcelona y reafirma su compromiso con el Inter: “Me quedaría para siempre”

El delantero argentino explicó que recibió contactos durante el mercado, pero decidió continuar como capitán del Inter de Milan

Lautaro Martínez acepta rumores de acercamientos con el Barcelona | Reuters

Lautaro Martínez habló por primera vez sobre los rumores que lo colocaron como una de las opciones del Barcelona para reforzar su ataque después de que el conjunto español no pudiera avanzar por Julián Álvarez. El delantero argentino dejó clara su postura y aseguró que su intención es continuar en el Inter de Milan.

El capitán del conjunto italiano acudió a la Gran Gala del Calcio y atendió a Sky Sports Italia, donde fue cuestionado por las versiones que lo relacionaron con el Barcelona durante los últimos días del mercado de fichajes.

Lautaro reconoció que existió interés alrededor de su nombre, pero explicó que nunca modificó su decisión de permanecer en el Inter, club al que considera parte central de su carrera.

“Cuando llegan estas ofertas y estas llamadas, siempre es un placer, porque uno trabaja para mantenerse en la cima. Los rumores eran ciertos, pero tengo las ideas muy claras: he querido quedarme aquí con mis compañeros y con esta afición”, señaló.

El argentino también dejó abierta la posibilidad de terminar su carrera en el conjunto italiano, aunque reconoció que el fútbol puede cambiar las circunstancias de un jugador de un momento a otro. “Me quedaría para siempre y, mientras me quieran, me quedaré aquí. Pero en este trabajo ya lo sabemos: cuando ya no sirves, te echan”, explicó.

Lautaro reiteró que su intención es seguir construyendo su trayectoria con el Inter y afrontar los objetivos de la temporada 2026-27 con el brazalete de capitán. “El Inter para mí es todo: orgullo, felicidad y ganas de seguir adelante. He vuelto a elegir quedarme aquí, quiero hacer grandes cosas en el Inter”, afirmó.

Inter cierra la puerta a una salida de Lautaro Martínez

La postura del delantero coincide con la que expresó la directiva del Inter durante los últimos días del mercado. Giuseppe Marotta, presidente y CEO del club, descartó públicamente que existieran condiciones para negociar la salida de su capitán.

Marotta destacó el papel que Lautaro tiene dentro del proyecto y explicó que su importancia trasciende su función como delantero. “Lautaro es nuestro capitán, representa la historia actual del Inter. Y, por lo tanto, puedo explicitar que no existen absolutamente las condiciones para que pueda dejar el Inter”, declaró el dirigente a DAZN.

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