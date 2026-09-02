Pensión Bienestar septiembre 2026: en estos lugares puedes retirar tu dinero sin pagar comisión

Las personas que quieran disponer del dinero en efectivo sin pagar comisión deben acudir a una sucursal del Banco del Bienestar

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El pago de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 comenzó este martes 1 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 25. Los depósitos se realizan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido y llegan directamente a la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Para este periodo, las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben 6 mil 400 pesos bimestrales. También se realizan depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar, por 3 mil 100 pesos; la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, por 3 mil 300 pesos, y el Programa para Madres Trabajadoras, que entrega mil 650 pesos bimestrales en la mayoría de los casos.

Una vez que el dinero aparece en la cuenta, los beneficiarios no tienen que retirarlo durante el mismo día ni sacar la cantidad completa. El saldo permanece disponible en la tarjeta y puede utilizarse posteriormente para retiros, compras en establecimientos con terminal bancaria o pagos con la propia tarjeta.

¿En dónde puedo retirar la Pensión Bienestar de septiembre, sin pagar comisión?

Las personas que quieran disponer del dinero en efectivo sin pagar comisión deben acudir a una sucursal del Banco del Bienestar. El retiro puede realizarse tanto en sus cajeros automáticos como directamente en ventanilla y, al tratarse de operaciones efectuadas dentro de la propia institución, no se descuenta una comisión por disponer de los recursos.

El Banco del Bienestar cuenta con más de 3 mil sucursales en México. Para localizar la que se encuentre más cerca del domicilio, la institución mantiene un directorio en el que se puede buscar por entidad y municipio. El banco actualizó la información de este servicio durante julio de 2026.

En cambio, retirar el apoyo desde un cajero perteneciente a otro banco puede generar un cobro. El Banco del Bienestar ha señalado que no cuenta con convenios que permitan realizar retiros gratuitos en instituciones bancarias comerciales, por lo que cada banco puede establecer la comisión correspondiente. Antes de confirmar una operación en otro cajero, la pantalla debe mostrar el monto que se cobrará.

Otra alternativa es utilizar la Tarjeta del Bienestar directamente para pagar en establecimientos que tengan terminal bancaria. De esta manera, las personas beneficiarias no necesitan retirar todo el depósito en efectivo y pueden mantener parte del recurso en su cuenta.

Pensión Bienestar septiembre 2026: calendario de pagos

La dispersión del bimestre septiembre-octubre comenzó el martes 1 de septiembre y concluirá el viernes 25. La Secretaría de Bienestar divide los depósitos conforme a la inicial del primer apellido para distribuir la entrega de recursos durante el mes. Este miércoles 2 de septiembre corresponde a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra B.

Letra del primer apellido Fecha de depósito A Martes 1 de septiembre B Miércoles 2 de septiembre C Jueves 3 y viernes 4 D, E, F Lunes 7 G Martes 8 y miércoles 9 H, I, J, K Jueves 10 L Viernes 11 M Lunes 14 y martes 15 N, Ñ, O Jueves 17 P, Q Viernes 18 R Lunes 21 y martes 22 S Miércoles 23 T, U, V Jueves 24 W, X, Y, Z Viernes 25

El depósito queda disponible a partir de la fecha correspondiente y no existe obligación de acudir al banco ese mismo día. La recomendación de las autoridades es conservar la tarjeta, no compartir el NIP y utilizar los recursos conforme sean necesarios.

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