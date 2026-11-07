Estrela vs Benfica en vivo: horario y dónde ver la jornada 11 de la Liga de Portugal 2026: pronósticos y antecedentes
El conjunto de Las Águilas Lisboetas buscará el triunfo que los acerque a la cima dominada por el Porto
El Estrela Amadora recibe al Benfica este domingo 8 de noviembre, en la jornada 11 de la Liga de Portugal 2026-27. Las Águilas buscarán sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato, mientras que el conjunto local intentará romper una racha de cuatro derrotas consecutivas. El Estadio José Gomes será el escenario de un enfrentamiento en el que Benfica ha ganado los últimos seis duelos de liga entre ambos equipos.
Benfica ocupa el segundo lugar de la tabla general con 25 puntos, producto de ocho victorias, un empate y una derrota, a cinco unidades del líder Porto. El conjunto dirigido por Marco Silva llega después de derrotar 3-1 al Lech Poznań en la Europa League, donde acumula cuatro triunfos consecutivos. En su último compromiso de liga, venció 1-0 al Alverca y ahora buscará su novena victoria del campeonato. Además, las Águilas cuentan con la ofensiva más productiva del torneo, con 27 goles anotados.
Por su parte, Estrela Amadora se encuentra en la posición número 12 con 10 puntos, después de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Los Tricolores llegan tras perder 2-1 ante Moreirense en la jornada anterior, con un gol recibido al minuto 90+5 que les impidió rescatar un punto. El equipo local buscará poner fin a su racha de cuatro partidos sin sumar y conseguir su primera victoria liguera frente al Benfica desde su regreso a la máxima categoría en 2023.
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¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Estrela Amadora vs Benfica por la jornada 11 de la Liga de Portugal 2026?
El encuentro entre Estrela Amadora vs Benfica de la jornada 11 de la Primeira Liga de Portugal en su temporada 2026-2027 se realizará el domingo 8 de noviembre en el Estadio José Gomes de Amadora. El partido dará inicio en punto de las 14:30 horas, tiempo del centro de México, a continuación, otros horarios:
- Centroamérica: 14:30 horas.
- Colombia: 15:30 horas.
- Argentina: 17:30 horas.
- Estados Unidos (ET): 16:30 horas.
- Estados Unidos (PT): 13:30 horas.
¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?
Podrás disfrutar del encuentro entre Estrela Amadora y Benfica a través de Claro Sports Premium, plataforma en la que te llevaremos cada detalle del encuentro en el que Las Águilas tratarán de recortar distancias con los Dragones del Porto en la batalla sin tregua que tienen en la cima de la Primeira Liga.
Antecedentes del Estrela Amadora vs Benfica en la Liga de Portugal
Benfica mantiene un dominio sobre Estrela da Amadora en los enfrentamientos recientes de la Liga de Portugal, con seis victorias en los seis partidos disputados desde el regreso del conjunto tricolor a la primera división en la temporada 2023-24. Durante este periodo, las Águilas han marcado 15 goles y solamente han recibido tres, además de mantener su portería sin anotaciones en cuatro ocasiones.
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El antecedente más reciente se registró el 25 de enero de 2026, cuando Benfica goleó 4-0 al Estrela Amadora, con un doblete del delantero griego Vangelis Pavlidis. Por su parte, la última visita de las Águilas al Estadio José Gomes terminó con una victoria por la mínima diferencia, el 16 de agosto de 2025.
Estos son los últimos seis resultados entre Estrela y Benfica en la Liga de Portugal:
|Fecha
|Partido
|Resultado
|25 de enero de 2026
|Benfica vs Estrela Amadora
|4-0
|16 de agosto de 2025
|Estrela Amadora vs Benfica
|0-1
|2 de febrero de 2025
|Estrela Amadora vs Benfica
|2-3
|24 de agosto de 2024
|Benfica vs Estrela Amadora
|1-0
|29 de enero de 2024
|Estrela Amadora vs Benfica
|1-4
|19 de agosto de 2023
|Benfica vs Estrela Amadora
|2-0
La superioridad del Benfica también se refleja en los registros históricos que incluyen al antiguo Estrela da Amadora. El conjunto tricolor solamente ha conseguido dos victorias en más de 40 enfrentamientos oficiales ante las Águilas. Además, fuera de la liga, Benfica consiguió una victoria por 7-0 en la Copa de Portugal de noviembre de 2024, resultado que amplió su dominio en los enfrentamientos directos.
Con estos antecedentes, Benfica buscará extender su racha a siete triunfos consecutivos en liga frente al Estrela da Amadora, mientras que los locales intentarán conseguir su primera victoria liguera ante las Águilas desde su regreso a la máxima categoría del fútbol portugués.
¿Quién es el favorito para ganar la jornada 11 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios
De acuerdo con la página especializada, caliente.mx, Estrela Amadora tiene un momio de +1,050, el empate tiene uno de +540 y Benfica uno de -435 por lo que si apuestas $1,000 pesos ganarías:
- Estrela: $11,500
- Empate: $6,400
- Benfica: $1,230