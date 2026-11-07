Deportivo Mixco vs San Pedro en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo lo mejor del partido.

Mixco vs San Pedro, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Deportivo Mixco y San Pedro, válido por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo local llega tras una dura derrota a manos de Comunicaciones, mientras que el equipo visitante de una resonante victoria sobre Municipal.

Deportivo Mixco marcha cuarto con 28 puntos, producto de ocho triunfos, cuatro empates y seis derrotas. El equipo de Fabricio Benítez perdió 3-1 en su visita a Comunicaciones, resultado que puso fin a una racha de siete partidos sin perder y le impidió quedarse en solitario con el segundo lugar. Con cuatro jornadas por disputarse, los chicharroneros buscan volver a ganar para seguir en la pelea por un boleto directo a semifinales.

Por su parte, San Pedro ocupa el sexto puesto con 26 puntos, tras siete victorias, cinco empates y seis derrotas. Los dirigidos por Edwin Vásquez vencieron 1-0 a Municipal en casa y cortaron una racha de cuatro partidos sin ganar. En su primer torneo tras el ascenso, los sampedranos siguen en la pelea por clasificar a la fase final y tienen la oportunidad de ganar terreno ante un rival directo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs San Pedro hoy 7 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Mixco y San Pedro será el sábado 7 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs San Pedro para la jornada 18, al momento

Ni Mixco ni San Pedro cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Allen Yanes y José Bolaños no estarán disponibles por estar convocados por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Mixco : Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Jorge Sotomayor, Cristian Jiménez, Jeshua Urizar; Fabián Cuero, Melvin Gómez, José Can, Christian Ojeda; Lynner García y Nicolás Martínez. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Jorge Sotomayor, Cristian Jiménez, Jeshua Urizar; Fabián Cuero, Melvin Gómez, José Can, Christian Ojeda; Lynner García y Nicolás Martínez. : Fabricio Benítez. San Pedro: Vander Cruz; David Álvarez, Aarón Navarro, Luis Navas, Renny Folleco; Edgar Macal, Romario Gómez, Julio Fajardo; Luis Martínez, Sebastián Colón y Germán Águila. DT: Edwin Vásquez.

Antecedentes del Mixco vs San Pedro y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Pedro y Mixco:

9 de septiembre de 2026 | San Pedro 2-0 Mixco | Torneo Apertura 2026

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