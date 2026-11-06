NBA Mexico City Game 2026: la guía completa del Denver Nuggets vs Indiana Pacers, estrellas, historia y conexiones con México

Nikola Jokić encabeza la visita de Denver a la capital mexicana para enfrentar a unos Pacers que llegan sin Tyrese Haliburton

Los Pacers y los Nuggets se ven las caras en la Arena CDMX | Claro Sports

La NBA regresa a territorio mexicano este sábado 7 de noviembre. Los Denver Nuggets y los Indiana Pacers se enfrentarán en la Arena CDMX, en un partido de temporada regular que reunirá a dos franquicias que han vivido momentos históricos durante los últimos años.

El encuentro representará el partido número 35 de la NBA en el país desde 1992. Denver disputará su segundo compromiso de temporada regular en territorio nacional, mientras que Indiana se presentará por primera ocasión en la capital mexicana.

La principal atracción será Nikola Jokić, tres veces MVP de la NBA y figura del único campeonato de los Nuggets. A su lado aparecerán Jamal Murray, Aaron Gordon y el experimentado DeMar DeRozan. Del otro lado, los Pacers intentarán competir sin Tyrese Haliburton, ausente por una lesión muscular, con Pascal Siakam y Andrew Nembhard como principales referencias.

Denver Nuggets: el campeón de 2023 busca recuperar protagonismo en la Conferencia Oeste

Los Nuggets han perdido protagonismo | Ron Chenoy-Imagn Images

Denver llega a la semana del partido en México con una marca de cuatro victorias y tres derrotas, instalado en la novena posición de la Conferencia Oeste. Su inicio de campaña ha sido irregular, con triunfos importantes ante New Orleans y Phoenix, pero también derrotas frente a Oklahoma City, Golden State y Portland.

En su compromiso más reciente, disputado el 4 de noviembre, los Nuggets se impusieron a los Raptors. El arranque irregular ha dejado al descubierto algunas dificultades defensivas, especialmente en la protección del rebote y las transiciones.

El conjunto dirigido por David Adelman promedia 115.4 puntos anotados por encuentro y recibe 114.7, cifras que reflejan un comienzo por debajo de las expectativas de una plantilla construida para competir por las primeras posiciones del Oeste. Su ataque sigue dependiendo de la capacidad de Jokić para organizar las posesiones, aunque Murray ha asumido un mayor protagonismo anotador durante las primeras semanas.

La campaña anterior terminó con un registro de 54 victorias y 28 derrotas, suficiente para ocupar el tercer lugar de la conferencia. Sin embargo, Minnesota eliminó a Denver en la primera ronda de los playoffs, un resultado que aceleró la búsqueda de nuevas alternativas ofensivas.

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Nikola Jokić es el principal referente de la franquicia y uno de los jugadores más importantes de su generación. Llega con promedios de 23.4 puntos, 9.7 rebotes y 9.3 asistencias por partido. Su influencia supera la estadística individual, controla la circulación del balón, encuentra compañeros libres y puede generar oportunidades desde prácticamente cualquier posición de la cancha.

Jamal Murray atraviesa un inicio de temporada productivo. El canadiense promedia 25.4 puntos, 5.4 rebotes y 5.9 asistencias, además de registrar actuaciones de 42, 39 y 35 unidades. Después de conseguir su primera selección al Juego de Estrellas en 2026, el base ha consolidado su papel como la segunda gran figura del equipo.

Aaron Gordon representa otra pieza indispensable del sistema. Su capacidad para defender distintas posiciones, atacar el aro y finalizar las asistencias del serbio fue fundamental para conseguir el título de 2023. Otra de las grandes novedades de Denver es DeMar DeRozan, incorporado en septiembre de 2026. El veterano llegó con seis selecciones al Juego de Estrellas y un promedio histórico de 21.1 puntos por encuentro.

La rotación la completa Cameron Johnson, especialista de larga distancia. Christian Braun aporta intensidad defensiva y juego sin balón, mientras que Ryan Nembhard tendrá la oportunidad de enfrentar a su hermano Andrew, pieza clave en el esquema de los Pacers.

La historia de Denver Nuggets: de Carmelo Anthony al primer campeonato de Nikola Jokić

Jokic le dio a Denver su primer título en la NBA | Reuters

La historia de los Nuggets está marcada por figuras que transformaron la identidad de la organización mucho antes de su primer campeonato. David Thompson fue uno de los grandes anotadores de sus primeros años, mientras que Dan Issel se convirtió en un referente desde la etapa de la franquicia en la ABA y durante su transición a la NBA.

Durante la década de 1980, Alex English encabezó una de las ofensivas más productivas de la liga y se consolidó como el máximo anotador de la NBA en aquella década. Posteriormente, Dikembe Mutombo protagonizó uno de los momentos más recordados de los playoffs de 1994, cuando Denver, octavo clasificado del Oeste, eliminó al primer sembrado Seattle SuperSonics en una de las grandes sorpresas de la historia.

La llegada de Carmelo Anthony en el Draft de 2003 abrió otra era. El alero convirtió a los Nuggets en protagonistas habituales de postemporada y, junto a Chauncey Billups, condujo al equipo hasta las Finales de la Conferencia Oeste en 2009, donde fue eliminado por Los Angeles Lakers.

Sin embargo, el punto más alto llegó en 2023, cuando Denver conquistó el primer título NBA de su historia al derrotar 4-1 al Miami Heat. Jokić fue nombrado MVP de las Finales después de promediar 30.2 puntos, 14 rebotes y 7.2 asistencias, mientras Murray aportó 21.4 unidades y 10 asistencias por encuentro.

Aquella plantilla también contó con Gordon, Michael Porter Jr., Kentavious Caldwell-Pope y Bruce Brown, integrantes de un conjunto que construyó su éxito alrededor de la inteligencia ofensiva del serbio y la conexión con sus compañeros. Tres años después, Jokić, Murray y Gordon mantienen vivo el núcleo de aquella generación campeona.

Indiana Pacers: un finalista de la NBA que llega a México condicionado por las lesiones

El base de los Pacers no podrá jugar en México | Reuters

Indiana afronta un panorama considerablemente distinto. Después de disputar las Finales de 2025, la franquicia sufrió una temporada 2025-26 complicada por la ausencia de Haliburton y terminó con apenas 19 victorias y 63 derrotas. El regreso de su principal figura debía impulsar la recuperación del equipo, pero una nueva lesión interrumpió ese proceso.

Los Pacers registran tres triunfos y seis derrotas, después de perder cinco de sus seis compromisos más recientes. Sin embargo, en el último de ellos superaron por 107-103 a los Grizzlies, dándoles su segunda derrota de la campaña. Aun así, continúan las dificultades para un plantel afectado por numerosas bajas.

Haliburton se perdió toda la campaña anterior tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles durante el séptimo partido de las Finales contra Oklahoma City. En su regreso a las canchas disputó cuatro encuentros y promedió 21.8 puntos y 9.5 asistencias, pero el 28 de octubre sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo.

El entrenador Rick Carlisle explicó que el jugador sería evaluado semana a semana y descartó como realista un regreso antes de dos semanas, por lo que no estará disponible para el encuentro en México. Su ausencia obliga a modificar la distribución ofensiva del equipo, particularmente en la creación de jugadas y el manejo de las transiciones.

La situación se complica por las molestias físicas de otros integrantes de la plantilla. Ivica Zubac, incorporado desde Los Angeles Clippers en febrero de 2026, ha estado fuera por un problema en el tobillo izquierdo, mientras T.J. McConnell también ha presentado dificultades físicas. El croata apunta a tener minutos importantes en la capital azteca en su regreso a las duelas, mientras que el base estadounidense se perderá el partido.

¿Quiénes son los mejores jugadores de Indiana Pacers para enfrentar a Denver en México?

Pascal Siakam será la principal referencia ofensiva de Indiana. El camerunés, campeón de la NBA con Toronto Raptors en 2019, promedia 21.2 puntos, 7.1 rebotes y 3.8 asistencias en el comienzo de la temporada. Su versatilidad le permite atacar desde el poste, generar oportunidades cerca de la canasta y aprovechar los espacios mediante movimientos sin balón.

En 2025 fue nombrado MVP de las Finales de la Conferencia Este, después de conducir a los Pacers a su primera serie por el campeonato en 25 años. Su experiencia será determinante para un equipo que necesita mantener competitividad sin su principal organizador.

Andrew Nembhard ha adquirido mayores responsabilidades. El canadiense registra promedios de 19 puntos y 6.9 asistencias, además de una efectividad del 39.5 por ciento en triples. Con Haliburton fuera, tendrá que asumir una parte importante de la conducción ofensiva y enfrentar directamente la presión de Murray y los defensores perimetrales de Denver. Aaron Nesmith aporta defensa exterior, energía y triples. Obi Toppin, por su parte, ofrece explosividad cerca del aro y capacidad para terminar jugadas rápidas.

En la pintura, la disponibilidad de Zubac será especialmente importante. El croata ofrece tamaño, rebote y defensa interior, cualidades que Indiana necesitaría para enfrentar a Jokić. En caso de que necesite limitar sus minutos, otros jugadores interiores, como Jay Huff y Larry Nance Jr., tendrían que asumir mayores responsabilidades.

La historia de Indiana Pacers: Reggie Miller, Larry Bird, Paul George y las Finales de 2025

Tyrese Haliburton y las Finales de 2025 | Alonzo Adams-Imagn Images

Indiana cuenta con una trayectoria que comenzó mucho antes de su incorporación a la NBA. Durante la década de 1970 fue una de las grandes potencias de la ABA, competición en la que conquistó tres campeonatos, en 1970, 1972 y 1973, bajo la dirección del entrenador Bobby “Slick” Leonard.

Aquella etapa tuvo como protagonistas a Mel Daniels, Roger Brown y George McGinnis, tres figuras fundamentales en la construcción de la identidad de los Pacers. La organización ingresó a la NBA en 1976, después de la fusión de ambas ligas, y comenzó una nueva era que encontraría su mejor versión en los años 90.

Reggie Miller se convirtió en el rostro más representativo de la franquicia. El escolta pasó toda su carrera en Indiana, entre 1987 y 2005, y fue uno de los tiradores más importantes de su época. Sus enfrentamientos contra New York Knicks, particularmente sus actuaciones decisivas en el Madison Square Garden, forman parte de los momentos más reconocidos de los playoffs.

Larry Bird también dejó una huella fundamental en la organización. La leyenda de Boston Celtics asumió el cargo de entrenador en 1997 y fue elegido Entrenador del Año durante su primera campaña. En 2000 condujo al equipo a sus primeras Finales NBA, en las que Indiana perdió 4-2 contra Los Angeles Lakers de Shaquille O’Neal y Kobe Bryant. Bird regresó posteriormente como directivo y ganó el reconocimiento de Ejecutivo del Año en 2012. De esta manera se convirtió en la primera persona en obtener los premios de MVP, Entrenador del Año y Ejecutivo del Año de la NBA.

Otra etapa importante estuvo encabezada por Paul George. Acompañado por Roy Hibbert, David West y George Hill, lideró a Indiana a las Finales del Este de 2013 y 2014, ambas contra el Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh. La serie de 2013 se extendió hasta un séptimo partido.

El capítulo más reciente llegó en 2025, cuando los Pacers completaron una de las temporadas más emotivas y sorprendentes de la historia. Con Haliburton como conductor y Siakam como figura, eliminaron a New York Knicks 4-2 en las Finales del Este y regresaron a la serie por el título después de 25 años.

En las Finales enfrentaron, como caballo negro, al Oklahoma City Thunder y llevaron la eliminatoria hasta el séptimo partido. Haliburton protagonizó uno de los momentos más importantes de aquella serie al convertir el tiro ganador en el primer encuentro, cuando restaban apenas 0.3 segundos. Sin embargo, sufrió la lesión de Aquiles durante el primer cuarto del partido definitivo y el Thunder terminó imponiéndose 103-91 para conquistar el campeonato.

Los jugadores de Denver Nuggets e Indiana Pacers que ya disputaron partidos NBA en México

Aaron Gordon jugará su tercer partido en la Arena CDMX | Imago 7

El encuentro del 7 de noviembre también marcará el regreso de varios jugadores que conocen la experiencia de disputar un partido oficial de la NBA en la Arena CDMX. Aaron Gordon, DeMar DeRozan, Cameron Johnson y Kelly Oubre Jr. cuentan con antecedentes en encuentros de temporada regular celebrados en territorio mexicano.

Gordon participó con Orlando Magic en los dos partidos disputados en diciembre de 2018. El primero fue una victoria de 97-91 sobre Chicago Bulls, el 13 de diciembre, en la que consiguió ocho puntos, cinco rebotes y siete asistencias. Dos días después también estuvo presente en el triunfo de Orlando por 96-89 contra Utah Jazz.

DeRozan regresará a un escenario donde protagonizó uno de los encuentros más emocionantes de la historia reciente del NBA Mexico City Game. El 14 de diciembre de 2019 participó con San Antonio Spurs en la victoria de 121-119 sobre Phoenix Suns, definida en tiempo extra. El entonces jugador de los Spurs terminó con 18 puntos, seis rebotes y tres asistencias.

En aquel mismo enfrentamiento participaron dos jugadores que ahora estarán en plantillas contrarias. Oubre, entonces integrante de Phoenix, consiguió 17 puntos y ocho rebotes, además de convertir un triple desde la esquina que permitió a los Suns enviar el encuentro a la prórroga. Cameron Johnson también formaba parte de aquel equipo de Arizona y registró minutos durante el partido.

Eduardo Nájera y la conexión histórica de Denver Nuggets con el básquetbol mexicano

Nájera visitó México con los Nuggets | SAM GREENWOOD/GETTY IMAGES VIA AFP

La relación de los Nuggets con México también tiene un nombre propio: Eduardo Nájera. El exjugador nacido en Chihuahua formó parte de Denver entre 2005 y 2008, en una etapa en la que compartió vestidor con Carmelo Anthony y participó en el proceso de consolidación del equipo como protagonista de la Conferencia Oeste.

Nájera fue seleccionado en el Draft del año 2000 y se convirtió en el primer jugador nacido en México reclutado. Su trayectoria en la NBA incluyó etapas con Dallas, Golden State, Denver, New Jersey y Charlotte.

Durante su paso por los Nuggets también regresó a territorio mexicano para disputar un encuentro de pretemporada en 2006 en Monterrey, fortaleciendo el vínculo de la organización con los aficionados nacionales.

Los jugadores del NBA Mexico City Game 2026 que ya enfrentaron a la selección mexicana

Además de los antecedentes de los jugadores que ya visitaron México con equipos NBA, el encuentro presenta otra serie de conexiones internacionales. Algunos integrantes de Denver e Indiana se enfrentaron a selecciones mexicanas antes de consolidarse en el básquetbol profesional, tanto en competencias juveniles como en torneos de categoría mayor.

Jamal Murray es uno de ellos. El actual base de los Nuggets representó a Canadá en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, cuando tenía 18 años. El 23 de julio de aquel año, los canadienses derrotaron 96-76 a México y Murray aportó 14 puntos, cinco rebotes, dos asistencias y dos robos en 25 minutos.

Murray enfrentó a México en los Panamericanos | HECTOR RETAMAL / AFP

DeMar DeRozan tiene un antecedente de mayor jerarquía internacional. En los octavos de final de la Copa del Mundo FIBA 2014, celebrada en España, participó en la victoria de Estados Unidos por 86-63 frente a México. El actual jugador de Denver disputó 13 minutos y registró dos rebotes y dos asistencias. Aquel conjunto estadounidense terminó conquistando el título mundial.

La historia de los hermanos Nembhard también está vinculada con las selecciones juveniles mexicanas. Andrew, actual integrante de Indiana, participó con Canadá en el Campeonato FIBA Américas sub 16 de 2015 y enfrentó a México el 11 de junio. En aquel compromiso consiguió 11 puntos, cinco asistencias, dos rebotes, un robo y un bloqueo.

Cuatro años después, su hermano Ryan, ahora jugador de Denver, protagonizó otro enfrentamiento juvenil contra México. En los cuartos de final del FIBA Américas sub 16 de 2019, el canadiense registró 20 puntos, siete asistencias, tres rebotes y tres robos en 28 minutos.

Aaron Gordon también tiene una relación con el básquetbol juvenil del país, aunque su caso es diferente. El actual jugador de los Nuggets representó a Estados Unidos en el Campeonato FIBA Américas sub 16 de 2011, disputado en México. Gordon fue una de las figuras de aquel torneo, con promedio de 17 puntos por encuentro, pero no enfrentó a la selección mexicana durante la competición.