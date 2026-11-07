Lando Norris conquista la pole del GP de Brasil bajo la lluvia; Checo Pérez saldrá desde el fondo

La tormenta retrasó casi 90 minutos la clasificación en Interlagos, donde Norris superó a sus rivales y las sanciones modificaron la parrilla

Norris se queda con la pole bajo el agua | SCHINCARIOL / AFP

Lando Norris se quedó con la pole position del Gran Premio de Sao Paulo 2026, en una clasificación en la que la lluvia condicionó las estrategias y obligó a los pilotos a buscar sus mejores tiempos entre los cambios de intensidad de la tormenta. El británico de McLaren registró una vuelta de 1:27.470 en la última ronda, mientras Sergio ‘Checo’ Pérez no consiguió superar el primer corte y tendrá que comenzar la carrera desde el fondo de la parrilla.

El agua acumulada en el Autódromo José Carlos Pace obligó a retrasar el inicio de la sesión durante casi una hora y media. Cuando los monoplazas finalmente pudieron salir, los neumáticos de lluvia extrema fueron indispensables para enfrentar un circuito con poca adherencia. Las condiciones mejoraron conforme avanzó la actividad, lo que provocó diferencias importantes entre las primeras vueltas y los registros que definieron cada eliminación.

Nico Hülkenberg fue uno de los primeros en marcar el ritmo, después de colocar su Audi en lo más alto con un tiempo de 1:35.793. Max Verstappen respondió poco después y tomó la primera posición, mientras Charles Leclerc, Lewis Hamilton y George Russell también encontraron oportunidades para mejorar sus registros. La pista comenzó a ofrecer mayor velocidad a medida que los coches desplazaron el agua hacia los costados.

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El cierre de la primera ronda modificó por completo el orden de los competidores. Russell registró 1:31.206 y superó a Verstappen por apenas 32 milésimas, pero Norris encontró una vuelta de 1:30.939 en su último intento y terminó como el más rápido de la Q1. Fernando Alonso también aseguró su continuidad, mientras los pilotos que no lograron aprovechar la evolución del circuito quedaron fuera de la clasificación.

Entre los eliminados aparecieron Franco Colapinto y Sergio Pérez, quienes no consiguieron avanzar a la segunda ronda. El argentino terminó decimoséptimo con Alpine, mientras el mexicano ocupó el puesto 21 con Cadillac. Checo llegó a ubicarse momentáneamente entre los diez primeros gracias a las condiciones de lluvia, pero perdió terreno conforme sus rivales mejoraron los registros en los minutos finales.

La segunda parte de la clasificación presentó un escenario distinto, con una pista que permitió reducir los tiempos por vuelta. George Russell marcó 1:26.745 y se colocó al frente, por delante de Liam Lawson, mientras Isack Hadjar, Charles Leclerc y Nico Hülkenberg también consiguieron registros competitivos. Max Verstappen decidió no completar una vuelta rápida, debido a la penalización que deberá cumplir por modificaciones en su unidad de potencia.

La eliminación de Lewis Hamilton y Oscar Piastri representó uno de los resultados más relevantes de la jornada. El británico de Ferrari terminó en el undécimo puesto y el australiano de McLaren tampoco alcanzó los diez primeros lugares. La ronda también registró un accidente de Rafael Câmara, quien perdió el control de su monoplaza y provocó una bandera roja cuando se encontraba en la decimotercera posición.

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La amenaza de una nueva tormenta obligó a los diez pilotos restantes a salir de inmediato durante la última fase. Norris aprovechó su oportunidad y completó una vuelta de 1:27.470, registro que resultó suficiente para asegurar la primera posición. Andrea Kimi Antonelli y George Russell también se mantuvieron entre los principales contendientes, aunque ninguno consiguió superar al representante de McLaren.

Charles Leclerc terminó cuarto en la clasificación, seguido por Liam Lawson y Nico Hülkenberg, quien consiguió recuperarse después de los problemas mecánicos que afectaron su actividad del viernes. Isack Hadjar, Oliver Bearman, Fernando Alonso y Alexander Albon también participaron en la definición, en una jornada que exigió a los equipos modificar constantemente sus decisiones por el comportamiento del circuito.

Sin embargo, el resultado de la clasificación no será el mismo que se refleje en la parrilla de salida. Las penalizaciones de Leclerc, Verstappen, Hamilton y Pérez provocarán movimientos en el orden de los competidores, debido a los cambios de componentes realizados en sus respectivas unidades de potencia. En el caso de Cadillac, la decisión de instalar piezas nuevas responde a una apuesta por mejorar el rendimiento del monoplaza mexicano durante la carrera.

Franco Colapinto será uno de los beneficiados por estas modificaciones, ya que su posición podría mejorar del lugar 17 al 15 sin necesidad de ganar puestos en la clasificación. En contraste, Checo Pérez tendrá que intentar una remontada desde la parte trasera del grupo. Con la posibilidad de nuevas precipitaciones durante la carrera del domingo, el Gran Premio de Sao Paulo presenta un escenario en el que la estrategia y las condiciones del asfalto podrían resultar determinantes.

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