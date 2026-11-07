¿Stiven Vega o Leonai Souza? La encrucijada de Gamero para gestionar la ausencia de Rodrigo Ureña en Millonarios

Con la ausencia de Rodrigo Ureña, Millonarios define su clasificación frente a Tolima en un crucial duelo de la Liga BetPlay.

Rodrigo Ureña, volante de Millonarios | Vizzor Image

A falta de dos fechas para el cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II, Millonarios no tiene asegurada su clasificación a los cuadrangulares, aunque depende de sí mismo para lograr el objetivo. En estos momentos el ‘azul’ bogotano ocupa la séptima posición de la tabla con 27 puntos, una cifra con la cual todavía no puede estar tranquilo.

Este domingo 8 de noviembre el cuadro capitalino visita al Deportes Tolima, uno de los equipos que puede arrebatarle ese cupo a la siguiente instancia. El ‘pijao’ tiene 23 unidades y aunque su panorama es más complejo, debe vencer a su rival en el Manuel Murillo Toro para conservar alguna esperanza en la jornada decisiva.

Se espera un partido bastante disputado en territorio ibaguereño, pues se podría decir que en ese cotejo se define un puesto a la fiesta de fin de año. En el caso de Alberto Gamero, debe gestionar una baja importante y es la de Rodrigo Ureña, quien no va a poder estar por acumulación de tarjetas amarillas. El chileno viene siendo una de las piezas clave en el esquema del ‘embajador’.

Ante ese panorama, el técnico samario viajó con Mateo García, Stiven Vega y Sebastián del Castillo, los jugadores a escoger en esa primera línea del mediocampo. Recordemos que García regresó a una convocatoria en el cotejo contra América, mientras que Del Castillo no hizo parte de esa. Vega estuvo en el banco de suplentes.

¿Quién debe reemplazar a Ureña ante Deportes Tolima?

En el papel, la dupla que mas ha jugado en lo que va del semestre es la de García junto a Ureña. Sin embargo, alguien que ha vuelto a sumar minutos con la vuelta de Gamero es Vega. Con Fabián Bustos él no estaba teniendo tanta participación, pues contra Atlético Bucaramanga, que fue la primera fecha, solo estuvo por 17 minutos en el campo. De ahí en adelante duró 9 partidos sin ser convocado, en tres de ellos ya Alberto estaba al mando.

De los que ha podido jugar, su mejor rendimiento se dio ante Jaguares con una calificación media de 7.3. Ese día tuvo 6 contribuciones defensivas, bloqueó un disparo al arco, ganó la única entrada que realizó, recuperó un balón, interceptó 3, ganó un duelo aéreo y despejó una pelota. A eso se le añade que logró hacer el 100% en pases en propio campo, 93% de pases precisos y el 89% en terreno contrario.

El dilema es que en el restante de partidos en los que ha estado su rendimiento no ha sido el mejor, razón por la cual hay quienes dudan si debe ser la opción adecuada. Inclusive cometió el penal que significó el empate de Once Caldas hace días atrás, aunque le tocó asumir el rol de lateral derecho por la lesión de Samuel Martín.

Por otra parte, Leonai Souza se perfila como una opción más para el DT samario. Al igual que Vega, durante el semestre lleva ocho partidos jugados, divididos de cuando Bustos era el entrenador y ahora con Gamero. El brasileño se perdió algunos por lesión y como tal el último que jugó fue contra Jaguares donde sumó 17 minutos.

De igual forma, al ser un jugador que es de esa posición, Sebastián del Castillo es otra alternativa. Sin embargo, es casi que una tercera opción y a veces lo ponen es a jugar por la banda derecha. Ha sumado minutos en nueve cotejos y a diferencia de Souza o Vega, ha aportado una asistencia que fue en el triunfo contra Boyacá Chicó.

¿Un solo volante de contención?

Menos probable porque hace poco Gamero dijo que su sistema favorito es el 4-2-3-1, no se puede descartar que salga con un solo mediocampista en la primera línea. Eso abre posibilidades para que juegue con un doble nueve con Castro y Contreras, quienes también han jugado juntos. Andrey Estupiñán puede ser otro futbolista en dado caso que se use una formación así.

Por ahora quede esperar que Gamero desarrolle la última práctica antes del juego contra Tolima, la cual va a ser en suelo ibaguereño. Tener presente que un cambio que seguramente sí está cantado es el de Danovis Banguero por Sebastián Valencia, ya que este último tiene una lesión muscular de primer grado del semitendinoso de la pierna derecha.

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