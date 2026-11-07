Once Caldas vs Águilas Doradas, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 18

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Once Caldas y Águilas Doradas por la fecha 18 del FPC.

Once Caldas vs Águilas Doradas, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Once Caldas vs Águilas Doradas y dónde ver en vivo hoy 6 de noviembre de 2026?

El partido entre el equipo manizalita y el antioqueño, correspondiente a la fecha 18 del torneo finalización, comienza a las 4:05 p.m. según el cronograma de la Dimayor. La transmisión por televisión del cotejo está a cargo de Win Sports TV y si no lo desea ver por ahí, la alternativa es vía online a través de Win Play.

Alineaciones Once Caldas vs Águilas Doradas: así salen a la fecha 18 de la Liga Betplay 2026-II

Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan Castaño, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado; Jáder Quiñones, Helieyker Guzmán, Felipe Gómez y Jefry Zapata. DT: Carlos Valencia.

Joan Felipe Parra; Juan Castaño, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado; Jáder Quiñones, Helieyker Guzmán, Felipe Gómez y Jefry Zapata. Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera Guardia, John Ontaneda, Jhon García; Frank Lozano, Iván Rojas, Juan Roa; Andrés Ricaurte, Matías Ramírez, Javier Mena y Anthony Vásquez. DT. Flavio Robatto.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 18 de Liga Betplay 2026?

La jerarquía y la historia juegan un papel crucial fundamental en el favoritismo del duelo entre Once Caldas y Águilas Doradas. El equipo campeón de Copa Libertadores se plantea como el claro favorito para llevarse los tres puntos de este encuentro. Después de haberse clasificado a la semifinal de la Copa BetPlay. De ganar, el ‘blanco blanco’ se meterá en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Por su parte, Águilas Doradas busca defender a capa y espada este actual octavo lugar de la tabla de posiciones. En búsqueda de esa presencia en las finales del Fútbol Profesional Colombiano será clave no perder ante Once Caldas y salir a arrollar al Deportivo Independiente Medellín en la siguiente jornada.

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