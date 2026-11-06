Posibles alineaciones de Once Caldas vs Águilas Doradas por Liga BetPlay 2026-II

Una final anticipada por el ingreso a cuadrangulares, en Palogrande, deja a ambos con urgencia de sumar tres puntos.

Once Caldas vs Águilas Doradas: posibles nóminas | Claro Sports

Va llegando la penúltima fecha de la Liga BetPlay 2026-II. Varios equipos ya no tienen margen de error si sueñan con seguir litigando por el título, y este es el caso para Once Caldas y Águilas Doradas. Ambos necesitan de la victoria para seguir en pie de lucha, puesto que un desliz les podría costar el ansiado tiquete para salvar las papas.

Es nada menos que un duelo entre el octavo y noveno. En caso de empatar, ambos terminarían beneficiando a los equipos que siguen tocando la puerta de ingreso a los ocho. Un partido que todos van a mirar de reojo este sábado 7 de noviembre a las 4:05 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Once Caldas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado; Jáder Quiñones, Michael Barrios, Felipe Gómez y Jefry Zapata. DT: Carlos Valencia.

Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Dylan Lozano, Andrés Mosquera Guardia, John Édison García, John Ontaneda; Frank Lozano, Iván Rojas; Andrés Ricaurte, Matías Ramírez, Javier Mena y Anthony Vásquez. DT. Flavio Robatto.

¿Cómo y dónde ver Once Caldas vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la jornada 18, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para seguir vía streaming, estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles de la fecha.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

01.11.2026 | Santa Fe 0-2 Once Caldas | Cuartos de Copa.

28.10.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza | Fecha 5.

24.10.2026 | Once Caldas 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 16.

20.10.2026 | Millonarios 1-1 Once Caldas | Fecha 13.

17.10.2026 | Independiente Medellín 0-2 Once Caldas | Fecha 15.

MÁS INFORMACIÓN: El curioso caso del árbitro colombiano José Bautista

Últimos cinco partidos de Águilas Doradas

02.11.2026 | Águilas Doradas 1-0 Fortaleza | Fecha 17.

27.10.2026 | Cúcuta 0-2 Águilas Doradas | Fecha 5.

23.10.2026 | Junior 1-0 Águilas Doradas | Fecha 16.

18.10.2026 | Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima | Fecha 15.

13.10.2026 | Bucaramanga 1-1 Águilas Doradas | Fecha 7.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jhon Ospina (Quindío).

Jhon Ospina (Quindío). Asistente 1: Alexander Guzmán (Norte).

Alexander Guzmán (Norte). Asistente 2: Arbis Acosta (La Guajira).

Arbis Acosta (La Guajira). Cuarto árbitro: Jéferson Ruiz (Caldas).

Jéferson Ruiz (Caldas). VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).

Nicolás Rodríguez (Bogotá). AVAR: Iván Ballesta (Cundinamarca).

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