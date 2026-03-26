Doncic lidera a Lakers y logra récord que no se veía desde Michael Jordan

Doncic anota 43 puntos en el triunfo de visita de Lakers ante Pacers, logra marca histórica desde Jordan y se consolida como fuerte candidato al MVP en la NBA

Luka Doncic logra marca histórica de Jordan. Reuters

Luka Doncic continúa escribiendo una temporada memorable en la NBA. El esloveno volvió a ser determinante en la victoria de Los Angeles Lakers por 137-130 sobre los Indiana Pacers, en un duelo donde su capacidad ofensiva volvió a marcar diferencia y lo consolidó como uno de los principales candidatos al MVP.

El base lideró el ataque angelino con 43 puntos, en una actuación que reflejó su consistencia en los momentos clave del partido. Doncic tomó el control del juego en los tramos decisivos, respondiendo cada intento de reacción de Indiana y guiando a su equipo a una victoria importante como visitante.

Más allá del triunfo, el rendimiento del esloveno lo coloca en una conversación histórica. Doncic se convirtió en el primer jugador desde Michael Jordan en 1986 en promediar al menos 40 puntos durante una racha de seis partidos como visitante, una marca que subraya el nivel dominante que ha alcanzado en esta fase de la temporada. Además, igualó una marca de Kobe Bryant, al promediar más de 30 unidades en 11 partidos, misma que la Mamba Negra impuso en la temporada 2006-07.

El duelo fue intenso desde el arranque, con ambos equipos intercambiando canastas y manteniendo el marcador cerrado durante buena parte del encuentro. Sin embargo, la capacidad de ejecución de los Lakers en ofensiva, sumada al liderazgo de Doncic, terminó inclinando la balanza en los momentos finales.

Indiana intentó mantenerse en la pelea con una ofensiva dinámica, pero no logró contener el ritmo impuesto por el conjunto angelino. Cada respuesta de los Pacers encontró réplica inmediata en manos de Doncic, quien se encargó de mantener siempre a su equipo al frente.

La actuación del esloveno no solo destaca por la cifra de puntos, sino por su impacto en el desarrollo del juego. Su lectura, control del ritmo y capacidad para asumir responsabilidad en momentos de presión han sido claves en la buena racha de los Lakers.

Con este resultado, Los Ángeles refuerza su posición en la temporada, mientras que Doncic sigue acumulando argumentos en su candidatura al premio al Jugador Más Valioso, respaldado por números que lo colocan en una élite que no se veía desde la era de Michael Jordan.

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