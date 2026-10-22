Jaime Jáquez Jr tiene un debut agridulce con Milwaukee Bucks tras anotar 22 puntos en derrota ante Washington Wizards

El alero mexicano fue uno de los mejores de su equipo, ya que también registró siete rebotes y dos asistencias a sus números en esta noche

Jaime Jaquez tuvo su primer juego de temporada con Bucks | IMAGN IMAGES via Reuters

El mexicano Jaime Jáquez Jr tuvo un debut agridulce con Milwaukee Bucks en el inicio de la temporada 2026-2027 de la NBA. Pese a firmar una destacada actuación individual con 22 puntos, el conjunto de Wisconsin cayó 116-128 ante Washington Wizards en la Capital One Arena, durante el segundo día de actividades de la campaña.

El resultado impidió que el alero mexicano celebrara con una victoria su estreno con Milwaukee, pero su producción ofensiva representó uno de los aspectos destacados de la noche para los Bucks. Jáquez Jr respondió con 22 unidades en un encuentro en el que su equipo no consiguió contener el ataque del conjunto capitalino.

La derrota dejó un sabor amargo para Milwaukee, que buscaba comenzar la nueva temporada con el pie derecho. Del otro lado, Washington aprovechó su condición de local para imponerse por 12 puntos y celebrar ante su afición en la Capital One Arena.

Anthony Davis WENT OFF in his Wizards debut! 🧙‍♂️ 34 PTS (game-high) 🧙‍♂️ 12 REB (game-high) 🧙‍♂️ 4 AST 🧙‍♂️ 2 STL Washington picks up the win at home 👏 https://t.co/raQ8neXbuM — NBA (@NBA) October 22, 2026

Jaime Jáquez Jr destaca en una noche complicada para los Bucks

La actuación de Jáquez Jr fue el principal motivo de optimismo para Milwaukee en una jornada que terminó con un resultado adverso. El mexicano consiguió aportar en ataque, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para cambiar el rumbo del encuentro.

Los 22 puntos del alero contrastaron con la derrota colectiva de los Bucks, que terminaron concediendo 128 unidades a Washington. La diferencia de 12 puntos reflejó la capacidad de los Wizards para sostener una ofensiva más productiva durante el partido.

El estreno de Jáquez Jr con Milwaukee marca el comienzo de una nueva etapa para el basquetbolista mexicano, quien tendrá el reto de consolidarse en la rotación del equipo y contribuir a sus aspiraciones durante la temporada regular. Su actuación ante Washington deja una primera referencia de lo que puede ofrecer en el apartado ofensivo.

Para los Bucks, el desafío inmediato será corregir los aspectos que les impidieron competir por la victoria hasta el final. El equipo deberá encontrar mayor equilibrio entre su producción ofensiva y su capacidad para frenar a los rivales, especialmente después de permitir 128 puntos en su primer compromiso de la campaña.

Washington aprovecha la localía y comienza con una victoria

Los Wizards hicieron valer su condición de anfitriones y consiguieron una victoria por 128-116 que les permitió iniciar la temporada con buenas sensaciones. El conjunto de Washington superó a Milwaukee por 12 puntos y evitó que la actuación de 22 unidades de Jáquez Jr se tradujera en un triunfo visitante.

El encuentro formó parte del segundo día de actividades de la temporada 2026-2027 de la NBA, que comenzó con la expectativa de conocer cómo responderían las franquicias después de sus movimientos y preparativos para la nueva campaña.

Aunque el resultado fue negativo para Milwaukee, el desempeño del mexicano ofrece un punto de partida para su nueva aventura con los Bucks. Jáquez Jr tendrá la oportunidad de seguir aportando al equipo mientras busca convertir sus actuaciones individuales en resultados favorables.

El debut dejó una doble lectura para el mexicano: una actuación individual de 22 puntos y una derrota que obliga a Milwaukee a reaccionar desde el comienzo de la temporada.