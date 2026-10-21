Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, en vivo la NBA 2026: resultado y estadísticas del juego de este 20 de octubre

Este encuentro será una reedición de las recientes Finales de la Conferencia Oeste, destacando el duelo entre Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama

Thunder vs Spurs EN VIVO: dónde ver el partido de NBA 2026-27. Claro Sports

Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs se enfrentan este martes 20 de octubre en el partido que cerrará la jornada inaugural de la temporada 2026-27 de la NBA, en una reedición de las últimas Finales de la Conferencia Oeste. San Antonio eliminó a Oklahoma City en siete partidos la campaña anterior, con un triunfo 111-103 en el Juego 7, por lo que ambos equipos arrancan el nuevo curso con una referencia inmediata de lo que ocurrió hace apenas unos meses.

El Thunder terminó 2025-26 con 64 victorias y 18 derrotas, el mejor récord de la NBA, mientras los Spurs cerraron con 62-20. Oklahoma City mantiene como principales referentes a Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren, y la gran novedad es el regreso de Williams, quien no pudo disputar las Finales del Oeste. San Antonio, por su parte, continúa alrededor de Victor Wembanyama, acompañado por De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell y el joven Dylan Harper.

El duelo vuelve a colocar frente a frente a dos candidatos de la Conferencia Oeste y a dos figuras con argumentos para pelear por el MVP. Gilgeous-Alexander llega como bicampeón vigente del premio, mientras Wembanyama inicia su cuarta temporada después de convertirse en uno de los principales protagonistas de la liga. La atención también estará sobre Harper, quien asumirá una responsabilidad mayor en la rotación de San Antonio.

La localía favorece a los Spurs en este arranque, aunque los análisis previos muestran un enfrentamiento muy cerrado. San Antonio aparece como ligero favorito en las líneas de apuestas, mientras algunos pronósticos se inclinan por Oklahoma City debido al regreso de Jalen Williams y a la profundidad del Thunder. El partido está programado para las 19:30 horas del centro de México en el Frost Bank Center de San Antonio.

El foco estará en el primer capítulo de esta nueva rivalidad: Wembanyama contra Gilgeous-Alexander, el regreso de Jalen Williams y la respuesta de Oklahoma City después de haber quedado fuera de las Finales de la NBA ante San Antonio. Todo está listo para conocer quién toma la primera ventaja en la carrera por el Oeste. SIGUE EL MARCADOR EN VIVO AQUÍ