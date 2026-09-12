¡Revancha olímpica! Estados Unidos y Francia se citan por la gloria mundial en Berlín

Estados Unidos buscará su título 12 ante una Francia que disputará su primera final; España y Alemania jugarán por el bronce

Francia y Estados Unidos volverán a disputar una medalla de oro | Reuters

Estados Unidos y Francia disputarán este domingo 13 de septiembre la gran final del Mundial Femenil FIBA 2026, después de superar a España y Alemania, respectivamente, en las semifinales celebradas en Berlín. El duelo por el campeonato comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

La selección estadounidense llegará en busca de ampliar todavía más su dominio histórico en la competencia. El Team USA persigue su título número 12 y el quinto de manera consecutiva, después de vencer 76-66 a España y extender a 35 partidos su racha de victorias dentro de una Copa del Mundo.

Francia, por su parte, disputará la primera final mundialista de su historia. Su mejor actuación había sido el tercer lugar conseguido en 1953, durante la primera edición del torneo, registro que ya superó con el triunfo ante las anfitrionas. Además, el encuentro será la revancha de la final de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, cuando Estados Unidos conquistó la medalla de oro con un ajustado 67-66. Antes de la definición del título, España y Alemania jugarán por el tercer lugar a las 08:30 horas, también tiempo del centro de México.

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Francia supera a Alemania y alcanza su primera final del Mundial Femenil FIBA

Francia hizo historia al imponerse 86-64 a Alemania y conseguir por primera vez su boleto al partido por el campeonato del Mundial Femenil FIBA. El conjunto francés terminó con el sueño de las anfitrionas, que llegaban a las semifinales después de firmar la mejor participación de su historia en el torneo.

Gabby Williams encabezó la ofensiva francesa con 22 puntos y cinco rebotes, mientras que Janelle Salaün firmó un doble-doble de 14 unidades y 11 tableros. Marine Johannès también fue determinante con 13 puntos, incluidos tres triples, para mantener el control del encuentro durante el tramo final.

La presión defensiva de las galas terminó siendo una de las claves del partido. Alemania acumuló 25 pérdidas de balón, una cifra que complicó sus posibilidades de mantenerse cerca ante una selección que aprovechó los errores para construir una ventaja cada vez más amplia.

Con el resultado, Francia dejó atrás el tercer lugar obtenido en 1953, hasta ahora su mejor actuación dentro de una Copa del Mundo. Las francesas tendrán la oportunidad de conquistar su primer campeonato mundial cuando enfrenten a Estados Unidos en una reedición de la dramática final olímpica de París 2024.

Estados Unidos vence a España y va por su título 12 del Mundial Femenil FIBA

Estados Unidos tuvo que trabajar hasta el último cuarto para derrotar 76-66 a España y asegurar su quinta aparición consecutiva en una final mundialista. El partido llegó empatado 58-58 al periodo definitivo, después de que las españolas consiguieran responder constantemente a los intentos de las estadounidenses por tomar el control.

España incluso comenzó mejor el encuentro y llegó a colocarse 13-4 durante el primer cuarto. María Conde e Iyana Martín mantuvieron a su equipo en la pelea con 17 puntos cada una, mientras que la defensa española limitó al equipo de las barras y las estrellas a un 40% de efectividad de campo y apenas tres triples en 18 intentos.

La diferencia apareció en los últimos diez minutos. Estados Unidos ganó el cuarto periodo 18-8, con Kahleah Copper y Jackie Young tomando protagonismo antes de que Breanna Stewart ayudara a ampliar la distancia y encaminara el triunfo de las cuatro veces campeonas defensoras.

La victoria también extendió a 35 partidos la racha ganadora de Estados Unidos en Copas del Mundo. El Team USA no pierde en el torneo desde las semifinales de 2006 ante Rusia y ahora buscará ante Francia conquistar su duodécimo campeonato mundial.

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